Como encontrar promoções na internet?

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de junho de 2021.

Veja 4 dicas simples para economizar nas compras online

Em alta nos últimos anos, as compras virtuais foram ainda mais impulsionadas com a pandemia. Mas, além da praticidade na hora da escolha, os consumidores querem mesmo é encontrar as melhores ofertas durante as compras.

Por isso, a busca por promoções e descontos nos e-commerces é algo comum para o público que consome pela Internet. Muitos aguardam condições especiais e até datas promocionais para realizarem a compra, mesmo que já quisessem os produtos há tempos.

Se você é uma dessas pessoas ou quer descobrir como economizar ainda mais nas compras online, que tal conferir cinco dicas para encontrar promoções na internet? Veja a seguir!

1. Cadastre-se nos sites para receber as novidades

A gente sabe que receber e-mails de lojas nem sempre é legal, mas quem está em busca de promoções pode se beneficiar muito com isso. Ao cadastrar seu e-mail em um e-commerce e permitir o envio de mensagens, você pode ficar sabendo em primeira mão sobre uma promoção, além de conseguir descontos exclusivos para clientes.

Esse processo não é feito apenas por e-mail: os aplicativos das lojas também enviam notificações no celular em caso de promoção, sendo que algumas, inclusive, avisam quando um produto que está no seu carrinho diminuiu de preço. Sites e aplicativos que comparam preços também possuem essa função.

Assim, se você está em busca de um item em específico ou quer estar sempre de olho para aproveitar as melhores ofertas, vale a pena acompanhar notificações e e-mails da sua loja favorita.

2. Acompanhe as redes sociais

As redes sociais tornaram-se vitrines de lojas e é cada vez mais comum marcas darem descontos especiais para os clientes que as acompanham por lá. Os anúncios pagos nas redes sociais também ganham destaque nesse caso, já que as lojas divulgam suas promoções pelas redes sociais, aproveitando o algoritmo e o alcance das redes.

Além dessa divulgação direta de promoções e descontos, muitas marcas investem em influenciadores digitais para promover produtos com descontos especiais para os seguidores. Por isso, uma ideia para encontrar ofertas nas redes sociais é seguir influenciadores do nicho do seu interesse e ficar de olho nas publicações.

3. Pesquise por sites de descontos

Existem inúmeros sites de descontos que oferecem cupons ou divulgam promoções de lojas. Uma dica é sempre procurar por esses cupons pelo Google e sites específicos antes de finalizar uma compra, conseguindo resgatar inúmeros descontos válidos. Entre em sites de cupons ou de comparadores de preço para aproveitar.

Outra forma é utilizar programas de cashback e descontos instalados em seu navegador. Esses gadgets avisam quando está tendo uma promoção no site ou se é possível conseguir uma parte daquele dinheiro de volta. Com isso, é possível diminuir o valor do produto, abater o frete e conseguir inúmeras condições especiais.

4. Esteja atento às datas promocionais

Datas promocionais, como o Dia do Consumidor e a Black Friday, são os melhores momentos para encontrar promoções com ótima relação custo-benefício. A dica nesse caso é sempre ficar atento às promoções antes da data oficial, já que muitas lojas aproveitam a pressa dos consumidores para saírem na frente nas vendas.

Outra dica importante é se atentar às promoções específicas das lojas. É comum que cada varejista faça um dia ou uma semana especial de descontos durante o ano, fora das datas promocionais já conhecidas. Nesses momentos é comum a oferta de condições ainda mais especiais aos clientes para aumentar o número de vendas. Fique atento às divulgações de grandes lojistas para aproveitar todas as promoções do ano.

Além disso, para aproveitar de verdade, é sempre interessante comparar valores em sites especializados e acompanhar a variação de preço. Assim, você evita fraudes e compras com valores inflados.