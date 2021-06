Quais os opcionais mais desejados de veículos usados?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de junho de 2021.

Opcionais atraem mais interessados nos usados e seminovos e ainda valorizam os veículos, influenciando positivamente no valor de mercado

Motoristas que estão em busca de seminovos à venda frequentemente valorizam determinados equipamentos opcionais. Muitos são acrescentados pelos primeiros donos antes de o veículo sair da fábrica. Feito individualmente no passado, agora esses itens são inseridos no sistema de pacotes, sendo uma forma de valorizar o automóvel e atrair mais interessados no momento da venda.

Principais opcionais nos seminovos e usados

Sabendo-se que os equipamentos opcionais são bons atrativos para atender às exigências dos consumidores, vale a pena realizar esse investimento de olho no fechamento de bons negócios, agilizando a transação. Entre os opcionais mais procurados, o principal é o ar-condicionado.

Afinal, o Brasil é um país tropical e o calor aumenta a cada ano, ou seja, trata-se de um conforto a mais na dirigibilidade, principalmente para quem faz longas viagens ou enfrenta horas no trânsito das grandes cidades.

Mesmo sendo um item de série em inúmeros modelos, o ar-condicionado ainda é opcional para algumas marcas, principalmente de veículos populares ou que tenham mais de cinco anos. Portanto, o ar-condicionado é um equipamento muito procurado pelos motoristas que pretendem comprar um carro seminovo ou usado. Ou seja: é importante que você pense nesse detalhe na hora de fechar uma compra.

Itens de segurança

Opcionais especializados em segurança também entram na lista dos preferidos dos motoristas e devem ser priorizados para facilitar uma possível revenda. Entre os que se destacam, podemos citar as travas elétricas e os alarmes, essenciais para dificultar a ação de crimes, além de manter mais seguros os passageiros, principalmente crianças. Apesar de ser mais raro, o rastreamento do veículo via satélite ou por meio da conexão com celular e computador também recebe uma valorização dos motoristas. Isso porque esses opcionais contribuem para aumentar a sensação de segurança, aspecto importantíssimo no atual cenário de violência urbana vivenciado nas cidades brasileiras.

Ainda no quesito segurança, há outros opcionais que podem ser ideais para quem quer rodar com mais tranquilidade, como os airbags laterais (presentes em alguns modelos), airbags duplos, cinto de segurança de três pontos e apoio de cabeça no banco de trás.

Controle de estabilidade

Muitos carros seminovos ou usados têm controle de estabilidade opcional, mas o item se tornará obrigatório a partir de 2022 para todos os veículos novos, pois o sistema traz mais segurança na condução. Isso significa que quem se atentar a essa dica conseguirá fechar mais negócios de venda.

Sensores

Seminovos com sensores chamam a atenção dos compradores pelo fato de a tecnologia auxiliar os motoristas em determinadas manobras, como na hora de estacionar o carro em uma vaga estreita.

Além disso, eles evitam pontos cegos, prevenindo acidentes. Portanto, são opcionais que contribuem para agilizar as vendas e também ajudam na valorização do automóvel, aspecto primordial para melhorar o preço de mercado.

Bancos de couro

Beleza e conforto. Assim podem ser analisados os carros que contam com bancos de couro, sendo um opcional que já faz parte das preferências dos motoristas brasileiros. Inclusive, já existem marcas que já oferecem modelos somente com os bancos em couro ou sintéticos, deixando para trás os de tecido. Dessa maneira, os seminovos ou usados que possuem esse opcional são bem desejados pelos consumidores que estão à procura de um carro.

Teto solar

Mesmo com influência no preço final do veículo, o teto solar muitas vezes ajuda na venda de um seminovo ou usado, pois também conquista os motoristas. Assim, é um opcional que faz a diferença e pode ser determinante na hora da escolha de um usado ou seminovo.

Rodas de liga leve

Apaixonados por carros se atentam aos pequenos detalhes e as rodas de liga leve dão um toque especial à estética. Por isso, é mais um opcional que influencia nas vendas.

As rodas de liga leve são mais leves em comparação às de aço, forçando menos o motor. Ou seja, elas contribuem com um menor consumo de combustíveis. Fora isso, o material evita o desgaste constante dos freios, sendo um investimento que traz inúmeros benefícios tanto na dirigibilidade como na valorização do carro seminovo ou usado.