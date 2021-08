Cristiano Ronaldo ainda considera uma volta ao Real Madrid

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de agosto de 2021.

Cristiano Ronaldo continua brincando com a ideia de voltar ao Real Madrid. Segundo o jornal ‘As’, o português não está muito feliz em Turim e, antes do início da nova temporada, pretende deixar a Itália.

Por esta razão, um de seus destinos possíveis poderia ser de volta a Madrid, onde se reuniria com Carlo Ancelotti, técnico que teve um bom relacionamento com o jogador enquanto ambos estavam no Real Madrid. Tudo depende, entretanto, do que acontecer nos próximos dias no mercado de transferências.

De acordo com o veículo acima mencionado, Cristiano Ronaldo está ciente que o Real Madrid está de olho em Mbappé, mas se o francês não decidir por vestir a camisa do time, Cristiano será quem trará a ilusão ao Real Madrid, iniciando uma segunda etapa de negociações.

Atualmente, não há quem não conheça Cristiano Ronaldo, jogador de futebol profissional português que atua como atacante no clube da ‘Serie A’, Juventus, sendo também capitão da seleção de Portugal.

O jogador fez a sua história no Real Madrid e é considerado por muitos, o melhor jogador da história; Cristiano ganhou cinco prêmios ‘Ballon d’Or’ e conquistou 32 grandes troféus em sua carreira, incluindo sete títulos da liga, cinco Ligas dos Campeões da UEFA, um Campeonato Europeu da UEFA e uma Liga das Nações da UEFA.

