Inovação permite banho no leito com água corrente

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 4 de agosto de 2021.

São Paulo, SP 4/8/2021 – Os cuidadores se surpreendem com (…) com a satisfação dos pacientes, expressa por um sorriso que muitas vezes estava esquecido.

Em se tratando de saúde e bem-estar, a inovação permite acesso a tratamentos, equipamentos de diagnóstico e até mesmo a invenções que contribuem para o dia a dia de pessoas com necessidades especiais. Uma empresa de São Paulo desenvolveu um produto que ajuda pessoas acamadas a usufruírem dos benefícios de um banho com água corrente.

A inovação é uma importante aliada da sociedade, pois permite a introdução de novas tecnologias que agregam mais qualidade de vida ao dia a dia das pessoas. Em se tratando de saúde e bem-estar, inovar possibilita o acesso a tratamentos, equipamentos de diagnóstico, próteses e acessórios que contribuem de forma eficaz no cuidado, conforto e segurança de pessoas com necessidades especiais.

Segundo dados do IBGE, de 2019, dos 210 milhões de habitantes do país mais de 13 milhões encontram-se acamados, ou seja, mais de 6% da população necessita de cuidados especiais. Fazem parte desse grupo pessoas que por algum motivo dependem de ajuda para locomover-se, alimentar-se, cuidar da higiene pessoal, entre outros cuidados diários, por exemplo: pessoas que possuem alguma deficiência motora, portadoras de doenças degenerativas e vítimas de acidentes.

E a tendência é de crescimento desta parcela da sociedade, pois com o envelhecimento da população mundial, devido a maior longevidade, aumenta também o número de pessoas acamadas. O Brasil, desde 2017, tem mais de 30 milhões de idosos, e a cada ano mais um milhão de pessoas entram para esse grupo no País.

Essa parcela da população requer atenção e cuidados cada vez mais especializados, estando a prevenção de quedas e a acessibilidade entre as providências mais urgentes para melhorar a mobilidade da população mais velha, de acordo com especialistas reunidos em audiência pública da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados.

A pesquisa “Perfil de cuidadores familiares de idosos no domicílio”, publicada em 2014 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mostra que os cuidadores de idosos participantes eram em sua maioria mulheres (89,7%), com idade acima de 61 anos (34,5%) e sem qualquer formação técnica para a tarefa.

Cuidar de alguém nestas condições é uma rotina desafiadora: muitas vezes o paciente é pesado e/ou frágil, o que dificulta a tarefa de tirá-lo da cama e levá-lo ao banheiro na hora do banho. O trajeto da cama para o banheiro e vice-versa é curto, mas propenso a acidentes, o que motiva os cuidadores a optarem pelo banho no leito, um “banho seco”, feito com lenços umedecidos e ausência de água corrente.

Banho no leito com água corrente: segurança e benefícios além da higiene

Foi a partir desse problema que o enfermeiro Daniel de Souza Lima, em parceria com a Confort Banho, start-up paulista, desenvolveu um módulo fabricado em material impermeável e resistente, que se acopla à cama do paciente e permanece instalado, após o banho, permitindo, dessa forma, a higiene de corpo inteiro e com água corrente no leito. O paciente não precisa ser transportado para o banho, o que reduz tanto o risco de acidentes para ele quanto o de lesões para os cuidadores.

Para muitos, esse novo banho leito revolucionou, de forma prática e segura, a hora do banho, transformando o momento de higiene pessoal em um momento de hidroterapia. Pois, para além da melhor higiene, um banho de água corrente é considerado, por profissionais da saúde, mais relaxante e terapêutico. Segundo pesquisadores da hidroterapia, o banho com água corrente contribui para a melhoria da saúde, do humor e do bem-estar do paciente, auxiliando também na cicatrização de lesões. Segundo Daniel, “os cuidadores se surpreendem com a facilidade de uso e com a satisfação dos pacientes, expressa por um sorriso que muitas vezes estava esquecido”.

O produto já está à venda no Brasil e, recentemente, foi disponibilizado também no Japão, parceria da Confort Banho com uma das maiores distribuidoras de produtos hospitalares da Ásia.

Website: https://confortbanho.com.br/banho-no-leito/