Profissão de correspondente bancário ganha destaque devido ao aumento da demanda por crédito no Brasil

4 de agosto de 2021.

Avenida Paulista, São Paulo – SP 4/8/2021 – O crescimento da busca por crédito está fazendo a profissão do correspondente bancário ser muito procurada, gerando boas comissões para esses profissionais.

Com as mudanças e desafios atuais no cenário econômico do país, somente no primeiro semestre de 2021, a procura por crédito cresceu 33%. Com a expansão da oferta de crédito, os correspondentes bancários, que são profissionais que prestam serviços em parceria com os bancos, recebem pelo menos 6% quando intermediam a contratação de um produto de crédito oferecido pelas instituições financeiras.

Na crise mundial que começou em 2020 e ainda continua em 2021, os produtos de crédito dos bancos estão se tornando uma solução utilizada por cada vez mais brasileiros. Diante da restrição de atividades e do gradual retorno à vida normal pós-pandemia, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas estão recorrendo de forma cada vez mais acentuada aos produtos de crédito, seja para financiar uma recuperação, seja para aproveitar uma oportunidade ou adquirir novos bens.

Segundo o Índice Neurotech de Demanda por Crédito (INDC) a procura por crédito no Brasil subiu 33% nos primeiros 6 meses de 2021, comparado ao mesmo período do ano passado. A procura por financiamento no setor de serviços subiu 101%. No setor de varejo, a expansão foi de 67%, enquanto essa parcela em bancos e financeiras cresceu 22% no primeiro semestre deste ano.

E ainda segundo a Pesquisa FEBRABAN de Economia Bancária e Expectativas, a carteira total de crédito deve se manter em um ritmo de expansão elevado e crescer 10,3% em 2021.

Esse cenário de aumento da demanda por crédito e serviços bancários faz com que os serviços do profissional correspondente bancário se tornem muito procurados. De acordo com o professor e especialista Jefferson Ribeiro da AprovaBancários.com, escola especializada em treinamento de correspondentes:

“Os correspondentes bancários são contratados de forma autônoma pelos bancos para oferecer serviços bancários fora das agências, e um dos serviços mais rentáveis para o correspondente é a oferta de crédito. Então, pessoas que trabalham ou pretendem trabalhar como correspondente bancário e oferecer produtos como crédito consignado, crédito direto ao consumidor, crédito imobiliário ou financiamento de veículos são muito procuradas e geram um bom volume de negócios e boas comissões”, diz ele.

A afirmação sobre as oportunidades nesse mercado está alinhada com o grande aumento da busca por crédito citado anteriormente e com a necessidade dos bancos contarem com parceiros para levar seus serviços e produtos para mais pessoas, sem a necessidade de expandir suas próprias agências ou canais de atendimento.

“Como exemplo podemos citar os corretores de imóveis. Caso o corretor faça a parceria com um banco e se torne um correspondente bancário, pode ganhar duas comissões sobre a venda do imóvel. A primeira será a comissão comum de um corretor, e a segunda, uma comissão do banco por intermediar a proposta de financiamento”, ressalta.

Em relação à remuneração dos correspondentes bancários, o Conselho Monetário Nacional determinou, em 2013, que os correspondentes que fecham contratos de empréstimo em nome das instituições devem receber comissão de 6% sobre o valor de cada operação de crédito.

Como o correspondente bancário é remunerado por comissões, quanto mais negócios fechar, maior a oportunidade de ganhos financeiros. De acordo com Jefferson, um dos passos mais importantes para se tornar um correspondente que é autorizado e aceito pelos bancos para atuar com produtos de crédito são as certificações obrigatórias:

“A maioria dos grandes bancos possuem seu próprio programa para parcerias com novos correspondentes. O processo e requisitos são simples e qualquer pessoa pode se tornar um correspondente, desde que cumpra os requisitos. Mas o correspondente bancário que trabalha com produtos de crédito deve possuir certas certificações obrigatórias que são exigidas pelo Banco Central. As certificações mais comuns são a FEBRABAN, ABECIP ou ANEPS. Para obtê-las é necessário fazer uma prova online, que também não é difícil caso a pessoa se prepare da forma correta e com ajuda especializada”, completa.

Antecipando essa tendência de crescimento, a escola AprovaBancários.com, do prof. Jefferson Ribeiro, possui uma gama de cursos preparatórios para formar correspondentes bancários certificados. “Queremos transformar a vida e carreira das pessoas que decidem aproveitar a grande oportunidade atual de se tornarem um correspondente bancário de forma descomplicada”, ressalta Jefferson.

Dessa forma, finalizou Jefferson, já em 2021 e como tendência daqui para frente, uma quantidade cada vez maior de pequenos e médios negócios estão aproveitando a crescente oferta de crédito para se tornarem mais sustentáveis e lucrativos, sendo o correspondente um agente importante nesse cenário.

