Especialistas do Grupo Petland dão dicas sobre as melhores práticas na gestão de pet shop e clínica veterinária

Para quem deseja empreender no mercado pet há oportunidades que vão desde pet shop, em diversos formatos, a serviços específicos voltados à saúde e à alimentação animal. Todavia, milhares de pequenos empresários não sabem como lidar com a gestão do negócio, num ambiente cada vez mais competitivo. Com o objetivo de ajudá-los a buscar soluções mais eficazes, o Grupo Petland lançou o podcast e o videocast “Resenha Pet”.

Os temas escolhidos dos nove episódios vão abordar, de forma objetiva e descomplicada, questões relacionadas à gestão financeira, ações de marketing, projeto da loja ou da clínica veterinária e também sobre como a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) afeta o varejista pet.

“Acreditamos no formato deste novo canal de comunicação para compartilhar o conhecimento que temos acumulado ao longo de sete anos de operação no país. O mercado pet está evoluindo, mas ainda existem barreiras para o pequeno lojista ter acesso a ferramentas de gestão e inúmeras soluções tecnológicas disponibilizadas por empresas de Business Intelligence e startups”, afirma Rodrigo Albuquerque, CEO do Grupo Petland.

O executivo fez questão de conduzir a apresentação dos podcasts e videocasts, que terão a participação dos gestores das empresas do grupo, entre as mais conhecidas as franquias Dra. Mei e Petland. O primeiro episódio sobre “Gestão de Pet Shop e Clínica Veterinária” já está no ar e pode ser conferido no Instagram (@rodrigo.albuq) e também no YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=4FoTShRUjtg), além de outras plataformas de streaming. A cada 15 dias, um novo episódio será divulgado.

Com o Programa de Afiliados, criado em abril de 2020, a companhia está dando a oportunidade aos pequenos lojistas de melhorar a comunicação com seus clientes, por meio de um pacote de benefícios 100% online apoiado em ferramentas de marketing e vendas, conteúdo e gestão.

De janeiro a junho de 2021, o Grupo contabilizou 321 lojas (entre Petland, Dra. Mei e lojas afiliadas). As lojas operam em 22 estados nas principais cidades do país. As perspectivas para 2021 são de crescer 50% e, no médio prazo, atingir 2.500 lojas até 2027.

