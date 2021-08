Oficina investe em pessoal e lança programa de treinamento

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 11 de agosto de 2021.

Curitiba 11/8/2021 – Nós entendemos que um ambiente com pessoas mais motivadas, mais engajadas e trabalhando mais em equipe, os resultados acontecem de forma natural.

Empresa de reparação automotiva investe em ação inédita no setor com foco no desenvolvimento de equipes de trabalho.

Investimento na capacitação da equipe resulta em pessoas mais comprometidas com os resultados positivos. Essa constatação foi observada já no primeiro dia de treinamento realizado pela Oficina Jocar. A empresa que sempre investiu em tecnologia e equipamentos modernos, agora também está incentivando o aprendizado. De acordo com o diretor administrativo da Jocar, André Barboza, ao oferecer esta oportunidade, a oficina demonstra que está pensando “fora da caixa”, possibilitando o crescimento pessoal de cada um. “Nós entendemos que um ambiente com pessoas mais motivadas, mais engajadas e trabalhando mais em equipe, os resultados acontecem de forma natural”, afirma.

A Oficina Jocar lançou um programa de treinamento e contou com a equipe, inclusive, para o desenvolvimento do nome: Programa Acelerador de Resultados — PAR. É composto de seis módulos teóricos e práticos, com aplicações dinâmicas do aprendizado durante a semana. No primeiro módulo denominado “Gestão de Pessoas Focada em Resultado”, foram apresentados modelos de gestão de pessoas e a importância de se tornar um líder e não um chefe. “O programa busca o desenvolvimento de lideranças e o trabalho em equipe para encontrar os resultados através das pessoas”, explica o instrutor Luiz Alberto Carraro.

A respeito do interesse dos participantes, Carraro definiu como excelente o comprometimento de todos os colaboradores, inclusive, da diretoria. “Pessoas comprometidas com o programa, entendendo a necessidade de aprimorar o trabalho em equipe para gerar sinergia e atingir os resultados com mais facilidade”, disse.

Iniciativa produtiva

Na opinião da consultora técnica da Oficina Jocar, Emanuela Pires, o primeiro encontro do PAR foi leve e fácil de absorver. “Levando em consideração que temos diversos setores envolvidos e pessoas de várias idades, acredito que todos tiveram um bom entendimento sobre o assunto que foi passado”, observa. Ela gostou das dinâmicas de entrosamento. “Achei essencial para podermos conhecer um pouco mais de cada um, coisa que no decorrer do dia a dia não conseguimos”, afirma. Emanuela também parabenizou a direção de André e Adriano pela iniciativa de trazer um programa de treinamento para a empresa. “É de muita importância nos dias de hoje esse tipo de proposta, mostra como a gerência se preocupa com o capital humano da organização, nos sentimos valorizados e incentivados a procurar nosso melhor”, disse. “Estou muito animada para continuidade do processo, quero aproveitar o máximo essa experiência e acredito que os resultados serão muito bons, nos trazendo melhorias não somente em nosso âmbito profissional e também no pessoal”, declara.

O próximo módulo vai abordar feedback construtivo. “Essa ferramenta é essencial no desenvolvimento das pessoas, vamos fazer dinâmicas, onde cada um vai aprender a dar e receber o feedback, ressaltando os pontos positivos e também os pontos de melhoria e a importância de cada um nesse processo”, ressalta Carraro.

Website: https://www.oficinajocar.com.br