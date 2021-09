Gastronomia com amor: 7 perfis no Instagram para quem curte culinária

* Por: Jornal Montes Claros - 31 de agosto de 2021.

Mesmo quem não sabe cozinhar vai ficar encantado com tantas delícias e sabores.

Em meio aos diversos vídeos e fotos vistos ao rolar o feed do Instagram, com certeza você já se deparou com algum que fez a sua boca salivar. A gastronomia é uma temática que ganha força nessa rede social e pode ser um segmento para lá de criativo.

Seja para quem deseja se iniciar na culinária, aprender novos pratos, investir em uma nova cozinha personalizada ou mesmo quem está se deparando com a necessidade de cozinhar para si mesmo, seguir perfis gastronômicos faz toda a diferença. Para facilitar a sua vida, escolhemos alguns perfis que carregam todo o amor pela culinária em receitas e dicas super úteis na hora de fazer do prato mais elaborado ao mais simples.

7 melhores perfis culinários do Instagram

@PaolaCarosella

A chef argentina mais amada no Brasil é a primeira indicação que temos. Quem já assistiu às primeiras temporadas do Masterchef Brasil, com certeza já se encantou com a personalidade de Paola Carosella. Caso não, esta é uma ótima oportunidade para conhecê-la um pouco mais.

Em seu perfil pessoal, ela traz diversas receitas, das mais requintadas às mais simples, sempre com muito estilo. Além disso, também mostra um pouco de sua vida pessoal, suas opiniões e seu enorme amor pela culinária.

@BelaGil

“A comida é a lente pela qual enxergo o mundo!”. Esta é a frase da bio de nada mais nada menos que Bela Gil, que, além de filha do genial Gilberto Gil, é uma chef de cozinha brasileira bastante gabaritada.

A linha de Bela Gil é mais voltada para comidas naturais e orgânicas, sem perder a qualidade, obviamente, e o apreço à gastronomia brasileira. Em seu perfil, você também poderá acompanhar mais sobre seu dia a dia, sua família e, é claro, cliques com seu pai.

@JamieOliver

O britânico Jamie Oliver é um dos chefs de cozinha mais respeitados no mundo e não é à toa. Com muita criatividade, Oliver consegue fazer até um prato simples parecer algo sofisticado e, consequentemente, muito mais saboroso aos nossos olhos. Alimentos naturais e orgânicos também são peças-chave na gastronomia do chef, que vai te encantar com receitas rápidas e super práticas.

@panelinha_ritalobo

Panelinha é o nome de um site criado pela chef brasileira Rita Lobo com o objetivo de ensinar a cozinhar comidas saborosas e saudáveis de forma muito mais prática e acessível. Da quantidade até os ingredientes usados em cada receita, Rita deixa tudo detalhado e simplificado, de modo que até quem não gosta de cozinha vai querer se aventurar por lá.

@receitas

Esse perfil é um dos mais interessantes, tanto para quem está começando a cozinhar quanto para quem deseja melhorar seus pratos. São dicas que vão desde a forma correta de cortar uma couve até o preparo até um ravioli turco.

E o mais legal é que muitas dessas dicas e receitas são passadas por artistas, atletas, músicos e diversos famosos. Lá você poderá conferir como fazer a cocada de forno do Mano Walter, a salada Juliana do Paulo Ricardo, a moqueca do Diogo Nogueira ou até mesmo o carpaccio de pupunha da Hortência.

@tastemadebr

O Tastemade Brasil é um dos perfis de culinária mais conhecidos, principalmente porque ensina o passo a passo de receitas muito saborosas e que, na maioria das vezes, são bem fáceis de fazer.

A variedade de pratos é enorme, passando de doces como mousse de pavê de maracujá até massas, como pizza de pão de forma, macarrão de forno ou, ainda, carnes como picanha invertida e língua de boi à milanesa. Do café ao jantar, você estará sempre muito bem servido.

@receitasdeminuto

Do Youtube para o Instagram, o perfil Receitas de Minuto é comandado por Gisele Souza e é uma excelente opção para quem busca facilidade na hora de mexer com as panelas. Além de receitas fáceis e práticas, a Gi promete dar várias dicas para tornar a culinária uma verdadeira aliada e tirar qualquer prato tradicional da mesmice. Tudo isso de forma divertida e deliciosa.