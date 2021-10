Dicas de lugares para conhecer durante as férias das crianças

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 15 de outubro de 2021.

Comprar pacotes promocionais facilita o planejamento da viagem. Veja 5 dicas de destinos para a família toda.

Quem viaja com crianças sabe que nem sempre é fácil, mas que essas ocasiões também são oportunidades de criar memórias inesquecíveis. Uma dica de ouro é sempre pensar em atividades e passeios voltados para esse público, o que garante não apenas a satisfação dos pequenos, mas os momentos de relaxamento dos adultos.

A escolha da hospedagem é determinante para o sucesso de uma viagem com toda a família. Apostar em um resort all-inclusive é uma boa opção porque esse tipo de hospedagem costuma ter espaços, atividades e monitorias para as crianças. Os pacotes promocionais são excelentes para economizar e facilitar o planejamento.

A escolha do destino é outra que deve ser pensada com carinho. Você deve se certificar de que o local escolhido tenha atrações que agradem às crianças, mas que também tenha cenários e atividades que satisfaçam os adultos que vão viajar com elas. A ideia é que todos fiquem felizes e aproveitem.

Fortaleza – Ceará

Quase toda criança gosta de praia e a maioria dos adultos também. Sendo assim, escolher um destino no litoral aumenta muito as chances de acerto. A capital do Ceará tem várias opções de praia, algumas delas com águas calmas e mornas, perfeitas para as crianças se divertirem com tranquilidade.

Um dos grandes diferenciais desse destino é o Beach Park, o maior parque Aquático da América Latina. São dezenas de toboáguas e atividades específicas para crianças e até espaços para bebês. Os adultos que também gostam de brincar podem se esbaldar em opções mais radicais, como o Insano.

Rio Quente – Goiás

Localizada em uma enorme estância hidrotermal, a cidade de Rio Quente, em Goiás, é outro destino que as crianças adoram. Lá, o Hot Park é a atração mais famosa, com diversas atividades aquáticas e um rio naturalmente aquecido, que oferece atrações como mergulho e passeio de bote.

O complexo tem hotéis, restaurantes e tudo o que a sua família precisa para se divertir. Dependendo da época, há atividades monitoradas para que os adultos possam relaxar nas piscinas de água quente enquanto as crianças se divertem com a segurança de uma boa supervisão.

Gramado – Rio Grande do Sul

Destino bastante popular entre os casais, a cidade de Gramado, na serra gaúcha, também tem várias atrações que agradam às crianças de todas as idades. Existe um museu dedicado ao chocolate e outro à história da máquina a vapor, por exemplo.

Se for viajar no final do ano, a cidade tem uma programação especial conhecida como Natal das Luzes, com atrações especiais noite e dia. A Casa do Papai Noel também deixa as crianças enlouquecidas. Durante o ano todo, o Snowland, um parque de inverno, também promete diversão para a família toda.

Penha – Santa Catarina

É no interior de Santa Catarina, nas proximidades da cidade de Penha, que fica o maior parque temático da América Latina: O Beto Carrero World. Além dos brinquedos, as crianças costumam se divertir com shows temáticos e o contato próximo com os animais do zoológico. Os adultos, claro, também se encantam.

A cidade fica a pouco mais de 30 quilômetros de Balneário Camboriú, que é uma boa opção para prolongar o passeio. A cidade tem excelente infraestrutura e algumas das praias mais bonitas da região Sul do país.

Manaus – Amazônia

Se os pais gostam de aventura, pode ser uma ótima ideia levar as crianças para uma imersão na maior floresta tropical do mundo: a Amazônia. Partindo da capital Manaus, há várias excursões pela floresta, passeios de barco e até opções de hospedagens no meio da selva.

Você precisa consultar antes, claro, se a aventura escolhida é adequada para a faixa etária do seu filho, mas há várias boas opções de pacotes. Além de tudo, é bastante educativo e uma ótima oportunidade para ensinar aos pequenos sobre a importância de preservar a natureza.