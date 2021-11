Primeira medalhista olímpica brasileira no tênis, Laura Pigossi se sagrou campeã de torneio W25 no Equador

* Por: da redação - 10 de novembro de 2021.

A tenista número 282 no ranking mundial conseguiu o seu terceiro título nesta temporada, o primeiro depois de fazer história em dupla com Luisa Stefani, no Japão.

O ano de 2021 está sendo espetacular para tenista brasileira, Laura Pigossi. Após faturar o bronze nos Jogos de Tóquio, a brasileira superou a alemã Katharina Gerlach. A adversária era apontada como grande favorita para ficar com o título do campeonato W25 realizado em Guayaquil, no Equador.

No entanto, a brasileira garantiu a vitória por 2 sets a 0, contando com as seguintes parciais: 6/0 e 6/2. A tenista número 282 no ranking mundial conseguiu o seu terceiro título nesta temporada, o primeiro depois de fazer história em dupla com Luisa Stefani, no Japão.

Com esse triunfo, a tenista deve atingir 65 pontos na classificação e ganhar mais algumas posições no ranking. A melhor colocação de Laura Pigossi ocorreu em julho de 2014, quando ficou no 247º lugar.

Medalha histórica em Tóquio

Laura Pigossi e Luisa Stefani formaram dupla nas Olimpíadas de Tóquio, sendo as últimas competidoras inscritas no torneio. A Federação Internacional de Tênis (IFT) confirmou a inscrição apenas a uma semana da abertura oficial dos Jogos Olímpicos. Apesar disto, a dupla conseguiu superar todas as expectativas e entrar para a história do esporte brasileiro.

A dupla feminina conquistou a primeira medalha do tênis brasileiro em Jogos Olímpicos. O bronze foi obtido em um jogo heroico. Elas saíram perdendo o primeiro set para Elena Vesnina e Veronika Kudermetova, porém se recuperaram na parcial seguinte, fechando o set o 6/4.

E, no match tie-break, Laura Pigossi e Luisa Stefani foram capazes de reverter a desvantagem que apontava 9/5 para as russas. Com seis pontos seguidos, elas fecharam o jogo e festejaram a conquista mais relevante de suas carreiras.

