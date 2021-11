Indústrias investem em pneus mais resistentes à aquaplanagem

Compartilhe Facebook

Novas tecnologias buscam oferecer maior estabilidade e uma condução mais segura em dias de chuva.



Dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apontam que os os riscos de acidentes podem aumentar em até 40% com a pista molhada. Para buscar reduzir o perigo de aquaplanagem, quando o carro passa por uma camada de água, perdendo o contato com o asfalto e aumentando a chance de o motorista perder o controle do veículo, as indústrias de pneus vêm investindo cada vez mais em novas tecnologias.

Segundo o especialista em pneus Denis Mengarda, que atua no segmento há 17 anos, existem modelos com design desenvolvido especialmente para reduzir esse risco de aquaplanagem. “Nestes casos, o pneu é projetado de forma que seu design possa contribuir com a rápida eliminação da água em sua banda de rodagem. A ideia é mitigar a turbulência da água contribuindo para evitar aquaplanagens e melhorando muito a capacidade de frenagem em pista molhada”, explica.

Ainda de acordo com o especialista, que faz parte da equipe da GP Imports, importadora e distribuidora da Delinte no país, um exemplo é a nova tecnologia Qirin Scale Technology (QST), trazida recentemente ao Brasil. “Se você olhar o pneu de perto, especialmente na banda de rodagem, vai notar algumas pequenas marcas no fundo dos sulcos, lembrando ‘escamas’. Neste modelo chamado de DS2, voltado a veículos de luxo, o fabricante, além de utilizar tecnologia de ponta, emprega também muita inovação para evitar a perda de contato do pneu com o solo e melhorar a distância de frenagem em piso molhado”, reforça Denis Mengarda.

Dirigir com chuva exige atenção redobrada

Além da escolha de pneus, a Polícia Rodoviária Federal recomenda outros cuidados para a segurança do condutor e passageiros. O estado dos pneus e a calibragem são importantes para garantir a aderência à pista. Ainda de acordo com a PRF, no momento da chuva, também é fundamental reduzir a velocidade e aumentar a distância entre os veículos.

