Noite de gala do Prêmio Influency.me é destaque de audiência

Realizado em formato híbrido, evento prestigiou os principais influenciadores digitais do país. Tudo sob o olhar de milhares de internautas

O Prêmio Influency.me realizou a cerimônia de entrega de troféus da edição 2021 na noite desta quarta-feira, 17. O evento contou com atrações musicais e serviu para revelar os nomes dos grandes vencedores da vez, que ajudam a movimentar positivamente o mercado de influência digital do país. Ao todo, 30 taças foram entregues aos creators, que comemoram suas vitórias nas 11 categorias contempladas na festa.

A premiação não ficou restrita aos mais de 100 convidados que marcaram presença em casa de eventos na capital paulista — todos devidamente testados na hora e apresentando carteira de vacinação contra a Covid-19. Fora os finalistas, demais influencers e representantes dos patrocinadores, a festa contou com audiência na casa dos milhares na internet. Isso porque todos os detalhes foram exibidos em megalive transmitida pelo canal Papo Influente no YouTube e em plataformas de parceiros de mídia.

Até o início da manhã desta quinta-feira, 18, a festa do Prêmio Influency.me 2021 já havia registrado mais de 100 mil visualizações. Além do Papo Influente, a megalive ganhou vez em ao menos seis apoiadores de mídia: Panflix/Jovem Pan, SBT News, Record News, Metrópoles, BandSports e Observatório da TV.

Seja na plateia física ou na audiência online, o público do Prêmio Influency.me conferiu tributo à cantora, compositora e influenciadora digital Marília Mendonça, que morreu no início do mês, vítima de acidente aéreo em Minas Gerais. Fora o momento de comoção, a premiação contou com três apresentações musicais: Lauana Prado e Gustavo Mioto cantaram entre os blocos; Jerry Smith, por sua vez, fez a galera dançar ao fim da cerimônia.

Influenciadores e apresentadores

A revelação dos nomes dos ganhadores do Prêmio Influency.me 2021 foi conduzida por seis influenciadores digitais, que, sob comando do roteirista e diretor artístico Fernando Salem, atuaram como mestres de cerimônia. Dividida em três blocos, a premiação teve as seguintes duplas de apresentadores: Pequena Lô & Vittor Fernando; Bibi Tatto & Júlia Puzzoli; e Thelma Assis & Felipe Castanhari.

Outro destaque do evento foi a “voz misteriosa” responsável por anunciar cada uma das 11 categorias. No terceiro bloco, a revelação: a pessoa era — ninguém mais, ninguém menos que — o dublador, diretor, ator e youtuber Guilherme Briggs. A edição deste ano marcou a estreia dele como locutor oficial da premiação.

Assim, com o comando de seis apresentadores-influenciadores e a voz de Guilherme Briggs, o Prêmio Influency.me promoveu mais uma festa reconhecida pela própria imprensa brasileira como o “Oscar da Influência Digital”. E fez a alegria daqueles que se consagraram como os grandes vencedores da noite.

Para o CEO e fundador do Grupo Comunique-se, media tech com 20 anos de história e que detém a marca Influency.me, Rodrigo Azevedo, o objetivo central da iniciativa — que não tem fins lucrativos — vai muito além de distribuir troféus a quem soma legião de fãs na internet. De acordo com ele, a principal missão é tornar o Brasil referência no setor de marketing de influência. “Vemos, modestamente, que temos ajudado na profissionalização da área, seja com os cursos da nossa academia e, claro, com a realização de uma premiação que prestigia quem se destaca com a produção de conteúdo relevante nas redes sociais”, avalia o empreendedor.

Empresas parceiras

Em 2021, o Prêmio Influency.me contou com seis empresas como patrocinadoras. Azul, Bayer, DINO e Mondial foram os patrocinadores em nível ouro. Twitter apareceu como responsável pela aquisição de cota prata. O patrocínio bronze, por sua vez, teve a Dux Nutrition como parceira.

Vencedores e imagens

Website: https://premio.influency.me/