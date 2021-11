Relação dos vícios com a sua saúde bucal

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de novembro de 2021.

O cuidado com a saúde bucal e com a integridade dentária é tido por muitas pessoas como uma preocupação essencialmente estética ou superficial. No entanto, a manutenção de um sorriso livre de doenças pode ser benéfica para todo o organismo.

Isso porque, as formações bacterianas e as doenças que surgem como consequências dessas ações são capazes de causar efeitos danosos em todas as estruturas bucais. Desde os dentes até os tecidos gengivais, língua e bochechas.

Como essas regiões são altamente vascularizadas, o agravamento das condições inflamatórias orais pode comprometer a corrente sanguínea, se espalhando para diferentes partes do corpo e originando patologias sistêmicas graves.

Além disso, as cáries, gengivites e periodontites também interferem na qualidade da mastigação, nas estruturas de sustentação dental, na respiração, fala e em muitos outros aspectos da saúde geral, que impactam na qualidade de vida dos pacientes.

Como os vícios e maus hábitos podem interferir na saúde bucal

Normalmente, o motivo mais comum para o surgimento de problemas bucais é a ineficiência da higienização e a falta de regularidade nos processos de escovação ou uso do fio dental.

Entretanto, algumas outras ações diárias também podem estar atreladas a danos na cavidade oral.

Alguns vícios e costumes rotineiros podem fazer tão mal para a saúde e bem-estar das arcadas dentárias, quanto para o resto do corpo. Por isso, se você deseja manter o sorriso protegido de danos severos, atente-se a hábitos, como:

1 – Abrir embalagens com os dentes

O dente é uma região do corpo extremamente resistente e capaz de aguentar pressões consideráveis durante a mastigação e a nutrição geral. Por esse motivo, muitas pessoas desenvolveram o costume de abrir embalagens com a boca.

No entanto, esse costume pode ser extremamente danoso para as estruturas dos dentes e até mesmo das gengivas, que são bem mais sensíveis.

Isso porque, essa ação é capaz de proporcionar fraturas no esmalte dentário, danos no aparelho ortodôntico transparente, inflamação na raiz, além de provocar a sobrecarga nas articulações mandibulares.

2 – Morder objetos duros

Mais do que um mau costume, o hábito de morder a ponta de canetas ou de roer as unhas é um método utilizado por centenas de pessoas para lidar com o estresse ou com outras questões emocionais mais intensas.

Essa mania é capaz de comprometer diretamente a saúde bucal, causando a quebra do aparelho dentário móvel, provocando disfunções na articulação responsável pela abertura da boca e originando dificuldades na mastigação, bem como, incômodos nos ouvidos.

3 – Consumo excessivo de doces

O consumo em excesso de açúcares e carboidratos é conhecidamente um dos principais inimigos da saúde bucal. Afinal, esses alimentos podem ser utilizados pelos microrganismos bucais para fazer a produção de ácidos, a formação da placa e do tártaro.

Essas condições, por sua vez, são causadoras da erosão dental, da halitose, das cáries e das condições inflamatórias que acometem as gengivas e os tecidos periodontais – especialmente nos pacientes que utilizam o aparelho lingual –.

4 – Etilismo

O álcool é uma bebida diurética que apesar de ser socialmente aceita, causa diversos prejuízos em todo o corpo e na saúde dos dentes. Isso porque, esses drinques tendem a deixar os pacientes desidratados e ainda comprometem a produção salivar.

Assim, os pacientes ficam com a boca mais ácida e desprotegida, facilitando a reprodução bacteriana e fúngica em toda a cavidade oral.

Em decorrência dos impactos danosos, os indivíduos que bebem com frequência têm mais probabilidade de desenvolver condições, como:

Cáries;

Inflamações gengivais;

Doença periodontal grave;

Estomatites aftosas;

Câncer de boca.

5 – Tabagismo

O alerta sobre os perigos do tabagismo é amplamente divulgado e a maioria das pessoas já conhecem os seus malefícios para a saúde, e não é para menos.

O tabaco é composto por mais de quatro mil substâncias tóxicas que interferem no funcionamento celular de todas as estruturas que vão desde a boca, até o sistema respiratório e os pulmões.

O cigarro é também o principal agravante para o desenvolvimento de uma grande quantidade de tipos de câncer que podem surgir na boca. Isso inclui tumores malignos nos lábios, palato, assoalho bucal, laringe, faringe, língua, gengivas, entre outros.

Formas de combater esses efeitos e conquistar uma boa saúde oral

A melhor forma de prevenir o surgimento desses efeitos danosos é evitando por completo a execução de qualquer um dos costumes citados.

No entanto, especialmente no caso do tabagismo e etilismo, como o abandono desses hábitos pode ser mais demorado, é recomendado que os pacientes se atentem com a higienização bucal adequada e um acompanhamento recorrente com um dentista.

Essas visitas são necessárias para sanar dúvidas, como quanto custa restauração de dente, mas também para manter um acompanhamento constante das condições da saúde e da integridade dos dentes e de toda a cavidade oral.

O dentista também pode aproveitar essas sessões para realizar procedimentos preventivos ou iniciar o tratamento precoce em situações mais perigosas. Por isso, essas consultas devem ser feitas uma vez a cada seis meses.

As pessoas que têm interesse em investir no clareamento a laser valor e possuem alguns dos hábitos descritos anteriormente, devem manter uma frequência ainda mais rigorosa para garantir a viabilidade do procedimento e a proteção do sorriso.

Conteúdo originalmente desenvolvido pela equipe do blog Qualivida Online, site no qual é possível encontrar diversas informações e conteúdos sobre os cuidados com a saúde física e mental.