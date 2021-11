Estímulo 2020 disponibiliza novos recursos aos empreendedores de Santa Catarina

Compartilhe Facebook

26 de novembro de 2021.

Santa Catarina 26/11/2021 – O pagamento mensal que recebemos permite realizar novos empréstimos e, assim, fazemos a economia rodar

Santa Catarina recebeu mais de R$ 2,8 milhões em apoios financeiros para 39 empreendedores, impactando mais de 500 empregos e beneficiando, de forma sustentável, mais de 1.500 pessoas.

A expectativa para 2022 ainda é de muitos desafios para o empresariado brasileiro, apesar da melhora no panorama econômico. Os impactos da crise da pandemia ainda se refletem em todo o mercado, por diversos setores, especialmente nas pequenas e médias empresas, que têm mais dificuldade de acesso a crédito.

Com esses grandes desafios, o empresariado tem procurado alternativas para manter a saúde dos negócios e atravessar a crise.A plataforma Estímulo 2020 já disponibilizou apoio financeiro para micro e pequenos empresários de várias regiões do país, e um dos destaques foi Santa Catarina.

O estado recebeu mais de R$ 2,8 milhões em apoios financeiros para 39 empreendedores, impactando mais de 500 empregos e beneficiando, de forma sustentável, mais de 1.500 pessoas. Desse total, R$ 300 mil foram recuperados, com os pagamentos mensais das parcelas, e 100% dos clientes seguem adimplentes até o momento, o que mostra que os objetivos do Estímulo foram plenamente alcançados.

A lista de parceiros da iniciativa em Santa Catarina envolve empresas como Engie, Brametal, Irani Papéis, Portobello, Grupo Koerich e Orcali i e os parceiros institucionais LIDE SC, LIDE Solidariedade, FIESC, Instituto Guga Kuerten, Junior Achievement e Projeto Resgate.

Cerca de 90% das empresas apoiadas em Santa Catarina são da área de comércio e serviços, setores mais afetados pela pandemia. “O Estímulo 2020 é uma iniciativa de alto efeito multiplicador e absolutamente alinhada com os valores de responsabilidade social dos líderes empresariais que geram impacto positivo e buscam fazer a diferença na sociedade”, atesta Delton Batista, presidente do LIDE Santa Catarina.

Um exemplo de como o Estímulo 2020 impacta a vida do empreendedor é o caso de Neusa Ivete Müller. Proprietária do café e restaurante Barió, ela servia cerca de 200 almoços por dia, além de realizar eventos e happy hours no espaço. Com a chegada da pandemia, a empresária viu o movimento zerar e o caixa idem. Em maio deste ano, após várias tentativas de se reinventar, conheceu o Estímulo 2020.

“Vi que grandes empresários estavam investindo no Estímulo e me candidatei para receber o apoio financeiro. Em 7 dias, sem burocracias, recebi o apoio financeiro com condições excepcionais para pagar “, detalha Neusa. Hoje, ela atende não só as empresas de antes, mas a comunidade ao entorno e um novo público, os turistas. “O Estímulo 2020 acreditou no meu negócios, no meu sonho e me deu uma injeção de ânimo”, completa.

Além do apoio financeiro, os interessados nos programas do Estímulo 2020 podem participar de várias lives e mentorias de capacitação, com grandes nomes como Abílio Diniz, Eduardo Kyrillos Ana Fontes e Wilson Point. Nesse quesito, os números foram externamente importantes. Mais de 40 mil empreendedores catarinenses cadastrados na nossa plataforma visualizaram os conteúdos. Quase 5 mil dedicaram pelo menos uma hora aos processos de capacitação.

Podem ter acesso ao financiamento empresas com CNPJ ativo há mais de dois anos, faturamento de no mínimo R$ 10 mil e no máximo R$ 400 mil, o apoio financeiro é concedido a juros de 0,99% ao mês e sem garantia.

Uma parte dos recursos disponibilizados pela plataforma é obtida pelo pagamento de empréstimos anteriores de empresas que já se beneficiaram dessa ajuda. O CEO do Estímulo 2020, Fábio Lesbaupin, classifica como um “círculo virtuoso” os apoios financeiros que ajudam os empreendedores. “O pagamento mensal que recebemos permite realizar novos empréstimos e, assim, fazemos a economia rodar, apoiando os micro e pequenos empresários para que possam manter e até gerar novos empregos e renda”.

O apoio financeiro deve ser solicitado diretamente no site estimulo2020.org

Website: https://www.estimulo2020.org/