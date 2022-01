Tipos de whey: isolado, vegano e muito mais!

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de janeiro de 2022.

Descubra os tipos, os benefícios, quando e como tomar o whey protein

O que é whey protein?

Quem gosta de praticar exercícios, e vai à academia com frequência, provavelmente já ouviu falar do whey protein, que é um alimento utilizado para promover proteínas musculares que resultam no aumento da massa muscular magra no corpo, principalmente quando consumido junto da prática de atividade física.

Ele é um suplemento feito a partir da proteína extraída do soro do leite e possui aminoácidos, que são substâncias essenciais para construção de músculos e tecidos no corpo. Para ser consumida, essa proteína é industrializada e comercializada na consistência de pó e sabores costumam ser adicionados a ela como chocolate, baunilha e morango.

O whey protein é muito utilizado por quem faz atividades físicas de resistência e que busca o crescimento dos músculos, mas, antes de comprar o produto, você precisa saber informações importantes para o consumo mais seguro possível.

Neste artigo você vai encontrar as principais dicas para escolher o melhor whey protein de acordo com as suas necessidades, além de informações primordiais que você precisa saber antes de começar a utilizá-lo. Continue lendo e não perca nenhum detalhe!

Tipos de whey protein

Antes de comprar o seu whey protein, você precisa saber que existem tipos diferentes desta proteína e, conhecer melhor cada uma vai fazer toda a diferença para você encontrar o tipo ideal que vai te ajudar a chegar nos resultados que deseja. Confira a seguir mais informações sobre os tipos de whey protein.

Whey protein isolado

O whey protein isolado é aquele que possui a maior quantidade de proteína entre os tipos e, algumas marcas oferecem até 95% de proteína na composição do produto. Este tipo de whey é indicado para aqueles que têm a necessidade de consumir alta quantidade de proteína diariamente, ou para quem precisa seguir protocolos alimentares low carb que determinam baixo consumo de carboidratos diários.

O whey protein isolado pode também ser muito benéfico para quem está em processo de eliminação de gordura, e ele também pode ser utilizado por quem tem intolerância à lactose. Para saber mais sobre esse tipo de whey, confira os 10 melhores whey protein isolados de 2022 e saiba como escolher!

Whey protein vegano

O whey protein vegano é aquele que não possui nenhum ingrediente de origem animal em sua composição, sendo feito à base de proteínas vegetais, que são encontradas em diversos alimentos, como em leguminosas – ervilhas, grão-de-bico, feijão, soja, lentilha; em alguns cereais – como o arroz, e em algumas sementes ricas em óleos – nozes, castanhas, amêndoas, por exemplo.

Grande parte desses suplementos veganos são fabricados a partir de três bases diferentes que são a soja, o arroz e a ervilha – que podem ser utilizadas de forma isolada ou misturada.

Depois da industrialização, o produto gera um whey protein com alto teor de proteínas e aminoácidos de origem vegetal. É um tipo de suplemento que não tem colesterol, conta com baixo teor de gorduras e ainda tem adição de vitaminas com a B12. Caso você tenha dúvidas sobre como escolher este tipo de suplemento, veja as principais indicações em Os 10 melhores wheys protein veganos de 2022.

Whey protein concentrado

O whey protein concentrado é aquele que possui cerca de 80% de proteínas em sua composição, que se completa com outros componentes como gorduras, sais minerais e lactose.

Este tipo de whey é indicado para aqueles que procuram um suplemento proteico com melhor custo-benefício, já que este costuma ser mais barato que o tipo isolado, por exemplo. O whey concentrado é ideal também para quem não tem restrição a macronutrientes – carboidratos, proteínas e gorduras –, o que permite o consumo máximo diário.

Whey protein hidrolisado

O whey protein concentrado é aquele que você encontra tanto na forma de concentrado como isolado, e sua característica principal é a fácil digestão, já que a proteína, quando hidrolisada, é quebrada em partículas menores.

Além de ser mais fácil de ser ingerido, o whey protein hidrolisado também acelera a absorção da proteína e potencializa o efeito anabólico, promovendo um aumento da massa muscular mais rápido. O índice de alergia deste tipo de whey, inclusive, é bem menor que comparado aos demais, e possíveis desconfortos gastrointestinais que possam ocorrer também são reduzidos.

O whey hidrolisado é indicado para os períodos pré ou pós-treino imediato e, também, para quem deseja melhorar o processo de recuperação muscular após os exercícios físicos.

Whey protein 3W

O whey protein 3W é uma mistura dos três tipos: concentrado, isolado e hidrolisado. Essa mistura, com as proporções certas de cada tipo de whey, resulta em um produto de qualidade elevada, pois fornece todos os aminoácidos essenciais e ainda possui proteínas que são rapidamente absorvidas pelo organismo, o que favorece a recuperação e a manutenção do aumento de massa muscular para quem pratica exercícios físicos com regularidade.

Whey protein blend

O whey protein blend é aquele que sua composição é feita de uma mistura diversificada de whey protein diferentes, para potencializar os resultados. Esse mix de suplementos oferece uma absorção diferenciada e, também, mantém os aminoácidos ricos da proteína por mais tempo no nosso corpo.

O consumo do whey protein blend é ideal para o pós-treino, para que o suplemento possa estimular a síntese das proteínas e evitar o catabolismo – que é o processo do músculo atuar como gerador de energia para o nosso corpo, o que resulta na perda de massa muscular.

Sobre o whey protein

Depois de conhecer os tipos de whey protein disponíveis no mercado, que tal aprender um pouco mais sobre este suplemento alimentar e escolher o ideal para você? Entenda melhor a seguir quais são os benefícios, como, quanto e quando tomar e se há contraindicação no uso do whey protein.

Benefícios do whey protein

Além de ajudar no crescimento de massa muscular alinhado à prática de exercícios físicos, o whey protein é uma ótima fonte de nutrição já que a proteína do soro de leite ajuda no ganho de peso para pessoas desnutridas, que tenham problemas para ganhar ou manter peso além de ser, também, um ótimo suplemento alimentar para pessoas idosas.

O whey protein também ajuda na cicatrização de feridas e queimaduras, reduz o colesterol e melhora a pressão sanguínea – o que diminui a probabilidade de ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais.

Contudo, é sempre importante utilizar o suplemento sob acompanhamento de um especialista em saúde para garantir a segurança no uso e, também, para um melhor resultado.

Como e quanto tomar o whey protein?

Para consumir o whey protein, você pode mistura-lo com água ou leite, para ingerir o pó na forma de líquido. Também é possível adicionar o produto a iogurtes, comer com cereais e inserir em receitas de cookies e bolos, por exemplo.

A quantidade que você deve ingerir depende da necessidade do seu organismo de massa e proteína, além do resultado que você está buscando com o suplemento, principalmente se você ingere o produto alinhado com a prática de exercícios físicos. Lembrando que o ideal é você buscar a ajuda de um especialista em educação física e nutricionista para te orientar da maneira mais correta e saudável.

Quando tomar o whey protein?

Assim como a quantidade, a regularidade com que você toma um whey protein também varia de acordo com as suas necessidades e expectativas. Para tanto, também vale procurar ajuda médica especializada para utilizar o produto da maneira certa e mais segura possível.

Contudo, geralmente o whey protein é tomado no pré-treino – quando se busca um crescimento mais rápido da massa muscular, e no pós-treino – quando se busca minimizar os danos nos tecidos musculares por conta dos treinamentos intensos.

Tem contraindicações para tomar whey protein?

É importante lembrar que o whey protein é um suplemento, e, portanto, ele não anula o consumo de proteína no seu dia a dia e utilizá-lo como substituto completo de proteína na sua dieta é contraindicado.

Outras contraindicações do whey protein é o consumo em excesso – que pode causar danos aos rins, cólicas, dores de cabeça, gases, falta de apetite e náuseas. É importante também checar a composição completa do suplemento que você escolher usar, para se certificar que não há nenhum ingrediente que cause alergias.

Conheça os tipos de whey e cuide da sua saúde!

Agora que você chegou ao fim deste artigo temos a certeza de que já tem todas as informações mais importantes para comprar o whey protein ideal para as suas expectativas e necessidades, mas, não se esqueça de consultar um profissional da saúde antes de realizar a compra.

Lembre-se também dos tipos de whey protein existentes e das dicas que você leu sobre como, quando e quanto tomar do suplemento e as possíveis reações e contra indicações que ele pode apresentar. Temos certeza de que com todas essas informações você vai fazer uma excelente compra e logo vai atingir os seus objetivos!

