Home office em quarto de hotel ganha força no verão

28 de janeiro de 2022.

Florianópolis, Santa Catarina 28/1/2022

Tendência é reforçada com o aumento de casos da variante Ômicron; destinos de praia são os preferidos

A pandemia de Covid-19 trouxe algumas mudanças e inovações no mercado de trabalho. Cansados do isolamento social em casa, muitos profissionais adotaram o room office, o home office feito dentro de um quarto de hotel. Além de fugir da rotina – e muitas vezes da bagunça de casa -, o profissional conta com um ambiente mais tranquilo e com a comodidade oferecida por toda a estrutura de um hotel.

Entre uma reunião e outra, o “hóspede” pode aproveitar a piscina, tomar um drinque no bar do hotel ou aproveitar o melhor da gastronomia que esses empreendimentos oferecem. Essa tendência faz parte do conceito “Anywhere Work”, que na tradução literal significa “trabalhe onde e quando você quiser”.

Em época de férias e com a explosão de novos casos da pandemia, essa tendência ganhou ainda mais força. “Durante o verão, a expectativa de crescimento é ainda maior”, afirma Miler Bairros, gerente-geral do WK Design Hotel, localizado em Florianópolis (SC).

Para atender a esse público, o hotel da capital catarinense criou o pacote “Day Office”, que inclui hospedagem com café da manhã e a locação de sala WK, um ambiente corporativo com vista para o mar e sacada exclusiva, Wi-Fi de alta velocidade, máquina de café Nespresso e descontos de 10% em almoços e nos jantares no Osli Restaurante.

Segundo o gerente-geral do WK Design Hotel, essa tendência atrai profissionais que viajam com a família e querem ter um ambiente para relaxar com segurança após o expediente.

“Nosso rooftop conta com piscina panorâmica, lareira e academia com vista para o Oceano Atlântico, ambiente ideal para depois de um dia de trabalho. O hóspede também pode desfrutar de drinques especiais elaborados pelo head bartender Crystian Vieira, no WK Café Bar, localizado no lobby do hotel”, afirma.

Website: https://wkdesignhotel.com.br/