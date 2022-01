Carnaval em meio à natureza e com águas termais

Compartilhe Facebook

Iretama, Paraná 28/1/2022

Iretama, no interior do Paraná, é opção para quem quer aproveitar o feriado prolongado visitando cachoeiras, fazendo trilhas ou, ainda, descansando com a família

Nem todo mundo gosta de passar o carnaval em meio à agitação de grandes cidades, especialmente neste momento em que ainda se pedem cautela e cuidado em relação à pandemia.

Um destino interessante para quem quer aproveitar o feriado prolongado com a família, curtindo a natureza, é a cidade de Iretama, no interior do Paraná. A natureza da região conta com cachoeiras e trilhas.

Um dos grandes atrativos da região são as águas termais, provenientes do Aquífero Guarani, com propriedades naturais que contribuem para o bem-estar. Com temperatura a 42 °C, a região de Iretama é o maior destino de águas quentes do Sul do Brasil.

Onde ficar

Para quem quer aliar natureza com segurança, conforto e diversão para toda a família, a indicação é o Complexo Jurema Águas Quentes. Composto por dois resorts, em uma área de mais de 340 hectares, possui um parque aquático, com piscinas de água termal e utiliza as águas quentes do aquífero Guarani até mesmo nas torneiras e nos chuveiros.

O Jurema Águas Quentes também conta com espaços para a prática esportiva e atividades de lazer, como campo de futebol, cavalos, charretes, minicircuito de arborismo, pedalinhos, trilhas e tirolesas, entre outros.

Como chegar

O acesso rodoviário para Iretama, no Paraná, pode ser feito de ônibus, a partir das principais cidades dos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso. Para viagens de avião, os aeroportos mais próximos são os de Maringá (distância de 135 quilômetros) e de Londrina (230 quilômetros), sendo necessário traslado até a cidade.

Website: https://juremaaguasquentes.com.br/