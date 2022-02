HLH se destaca no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal de 2021

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 8 de fevereiro de 2022.

A empresa atingiu a marca de 48 municípios atendidos entre os 100 primeiros colocados.

Pelo segundo ano consecutivo a HLH Assessoria e Consultoria, juntamente com os municípios que atende, ocupou posições de destaque no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, da Secretaria do Tesouro Nacional.

Dentre as 25 melhores posições no ranking do estado de Minas Gerais, 12 são de municípios acompanhados pela empresa em 2020: Serra Azul de Minas (6º lugar), Capelinha (9º lugar), Augusto de Lima (10º lugar), Itinga (13º lugar), Santa Fé de Minas (15º lugar), São Gonçalo do Rio Preto (17º lugar), Montezuma (19º lugar), Angelândia (21º lugar), Couto de Magalhães de Minas (22º lugar), Materlândia (23º lugar), Bonito de Minas (24º lugar) e Mata Verde (25º lugar). A HLH apresenta no Ranking de 2021 uma perfomance extremamente positiva, com crescimento de mais de 17% comparando-se ao último.

Na relação dos 100 melhores colocados, a empresa atingiu a marca de 48. “A evolução obtida no Ranking de 2021 comprova que as rotinas e metodologias de trabalho implantados pela HLH, junto aos seus clientes, trazem os resultados pretendidos. A parceria e a interação da equipe e de colaboradores de ambas as partes permite uma ótima produtividade. O reconhecimento do trabalho desses colaboradores está ligado diretamente ao sucesso nos resultados, como foi demonstrado pelo Ranking da STN”, ressaltou o Diretor de Operações da empresa, Rogério Costa Maciel.

Mesmo com os obstáculos e adequações da empresa durante a pandemia, o Diretor Presidente da HLH, Helbert Lopes de Macedo – Betim, garante que o ano de 2021 foi de comemoração.“Somos gratos por todos os envolvidos no processo de trabalho. O nosso desempenho se deve à dedicação, carinho, disciplina e um software de qualidade. Não nos esquecemos do profissionalismo de nossos colaboradores, diretoria e dos profissionais das entidades contratantes”.

Diretor Jurídico e de Tecnologia da Informação, Luiz Carlos Alves de Oliveira ressalta que a evolução dos municípios prova que a empresa está no caminho certo. “Sempre inovamos, disponibilizamos melhores rotinas de trabalho e investimos no nosso software de gestão pública, que faz de forma integrada a contabilidade”. Ele conta que neste momento, a contabilidade pública e a administração pública passam por enormes transformações e “é muito satisfatório ver que os clientes progrediram os resultados de um exercício para o outro e que a HLH foca em melhorias em todas as nuances da contabilidade”.

Compromisso com os municípios

O prefeito de Serra Azul de Minas, Leonardo do Carmo Coelho, representa o município que ocupa o 6º lugar entre os 25 melhores do estado de Minas Gerais. Ele também reafirma que o resultado de Serra Azul de Minas está intimamente ligado aos profissionais que executam o trabalho. “Gratidão especial aos servidores Aghton Amaral, Rosemayre Gomes, demais envolvidos na Administração Municipal e a conceituada empresa de assessoria e consultoria, HLH. Todos trabalharam para que estivéssemos entre os melhores do estado de Minas Gerais”. O gestor garante que “a colocação no Ranking, por si só, revela a responsabilidade e compromisso com o resultado e proporciona à gestão municipal o aumento da segurança, confiabilidade e tranquilidade perante aos demais órgãos e instâncias de controle, fiscalização e justiça”.

Tadeuzinho Abreu, prefeito de Capelinha, recebeu a notícia da evolução do município no Ranking e ficou muito entusiasmado. “Trabalhamos com transparência na administração e seguimos a legislação. É um orgulho ver que, em parceria com a HLH, conseguimos estar entre os mais bem colocados de Minas Gerais. É a prova de que estamos desenvolvendo o trabalho com a seriedade necessária”.

No Ranking de 2021, Capelinha ocupou o 9º lugar na classificação estadual e o 1º lugar na classificação da microrregião de Capelinha-MG, subindo 74 posições na classificação estadual e duas na microrregião, em comparação ao ano passado. “O nosso compromisso é sempre evoluir e podemos perceber, com estatísticas, que isso está acontecendo. Contamos com excelentes servidores e colaboradores que vestem a camisa e constroem, junto à HLH, o caminho para o pódio também estadual”, comemorou.

O Diretor Presidente da empresa confessa que vislumbra mais. “Não nos damos por satisfeitos apesar de possuirmos 12 municípios entre os 25 primeiros. Queremos mais! Obrigado a Deus e a todos os envolvidos, vamos continuar na luta”, finalizou.