Saiba como minimizar os poros dilatados

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de fevereiro de 2022.

Com os produtos certos e alimentação equilibrada é possível alcançar uma pele mais uniforme.

Os poros estão presentes no corpo todo e são extremamente importantes para a manutenção do organismo. Estes pequenos orifícios são a abertura do folículo piloso, ligando as camadas mais profundas da pele à superfície. Eles são responsáveis pela regulação da temperatura e proteção da pele, através da secreção de suor, sebo e crescimento dos pelos.

No entanto, em se tratando da pele do rosto, eles podem acabar sendo vistos como verdadeiros vilões. Afinal, quando muito dilatados, é sinal de que pode haver excesso de sujeira, oleosidade e falta de cuidados com a saúde do rosto, ou mesmo aplicação de produtos que não condizem com o tipo de pele, causando o famoso “efeito rebote”.

O ideal é saber escolher bem os cosméticos, começando por um bom tônico facial, por exemplo. Além disso, existe ainda a questão genética, que faz com que algumas pessoas tenham tendência a ter os poros mais dilatados que outras. Porém, a aparência da pele sempre pode ser modificada para melhor, contanto que receba os cuidados corretos.

Confira a seguir algumas dicas do que fazer para diminuir a aparência dos poros e conquistar uma pele cada vez mais uniforme.

Invista em sessões de limpeza de pele

Uma boa limpeza de pele é essencial para desobstruir os poros, retirando toda a sujeira acumulada, além das células mortas em excesso, que podem ficar depositadas neles. Não se esqueça de procurar um profissional qualificado para fazer a limpeza de pele e consultar a frequência ideal de sessões que você deve manter. Em muitos casos, apenas uma sessão pode ajudar muito, mas não terá o efeito desejado a longo prazo.

Adicione um bom tônico facial à rotina

Que é necessário limpar bem a pele todos os dias, você obviamente já sabe, mas a limpeza pode ir além. Às vezes, apenas o limpador facial não é suficiente para retirar os resíduos de maquiagem e poluição, por isso, é bom adicionar um bom tônico facial à sua rotina de skincare.

Muitos tônicos faciais possuem elementos que ajudam a garantir uma limpeza mais profunda da pele. E o melhor é que alguns possuem ainda agentes minimizadores de poros.

Hidratação é a palavra de ordem para todos os tipos de pele

Uma pele bem hidratada não quer guerra com ninguém! Quando você mantém a hidratação em dia (com os produtos adequados para o seu tipo de pele) ela se torna muito mais macia e, ao contrário do que muitos pensam, menos oleosa. Engana-se quem pensa que pessoas com pele oleosa não devem investir em hidratação, afinal, oleosidade e hidratação são pontos bem diferentes.

Feche os poros antes de passar a maquiagem

Fechar os poros? Mas como? Simples: lave o rosto com água fria ou passe um pequeno cubinho de gelo no rosto antes de aplicar a base, primer, ou qualquer tipo de maquiagem. Assim, você evita que os produtos penetrem nos poros, causando ainda mais obstrução e, consequentemente, a aparência indesejada de poros abertos e cravos.

Quando for retirar a maquiagem, a lógica é a mesma. Evite limpar a pele com água quente para não abrir os poros e acabar deixando que os resíduos entrem.

Alimentação tem papel fundamental na aparência da pele

Apostar nos cosméticos certos é fundamental, mas você terá dificuldade em ver os resultados mais satisfatórios se a alimentação estiver muito inflamatória e desregrada. Comidas muito gordurosas (principalmente se você tiver tendência genética a ter poros mais dilatados) são grandes vilãs na busca por um rosto mais uniforme, já que estimulam a produção de oleosidade através das glândulas sebáceas.

Evite também o excesso de alimentos industrializados e beba sempre muita água. A sua pele e o seu organismo como um todo agradecem.