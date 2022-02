Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 11 de fevereiro de 2022.

Você já ouviu falar sobre social media, viu como ela funciona para outras empresas, mas não tem certeza de que essa estratégia é ideal para o seu negócio?

Nós entendemos. Pode ser que você tenha acabado de criar site para o seu negócio e agora está com dúvida se as mídias sociais são um bom negócio. Afinal de contas, estamos falando de algo imprevisível. Mas as estatísticas não mentem.

Os adultos que estão online estão cada vez mais propensos a seguir uma marca de que gostam nas mídias sociais.

Além disso, se tornou normal que pessoas procurem as mídias sociais antes de comprar de uma empresa. Inclusive, 74% dos brasileiros usam redes sociais para comprar.

Devido a isso, muitos negócios estão levando as mídias sociais mais a sério e encarando-as como uma oportunidade real de crescimento. Agora, sabemos que tomar a decisão de colocar um orçamento extra no marketing de mídia social não é tarefa fácil.

Isso requer muito pensamento e ponderação de suas opções. E, muitas vezes, você pode questionar se gastar todo esse dinheiro realmente valerá a pena para o seu negócio.

Continue a leitura e saiba mais sobre Social Media e quais são os principais motivos para você investir na estratégia!

Principais motivos para investir em Social Media

Aqui estão os principais motivos para você investir em Social Media se tiver um negócio.

1. Você pode segmentar um público específico

A beleza do marketing de mídia social é que você pode criar anúncios direcionados que atingem um público específico.

Você pode selecionar pessoas com base em sua ocupação, habilidades, gostos, região e muito, muito mais. Isso significa que você não está desperdiçando dinheiro em publicidade para as pessoas erradas.

Em vez disso, você está atraindo os potenciais clientes dos sonhos para sua página todos os dias.

Portanto, as mídias sociais são uma ótima opção para empresas que desejam atingir pessoas que realmente poderão se interessar por seus produtos ou serviços.

2. Aumenta o reconhecimento de marca

As redes sociais são uma ótima plataforma para mostrar o lado mais humano do seu negócio, e os consumidores estão cada vez mais sendo atraídos por isso.

Você pode falar sobre sua equipe, sua cultura, a razão por trás do seu negócio e trazer seus clientes na jornada.

Isso funciona como um ponto de contato inicial para que os clientes entendam quem você é e o que você faz antes de decidirem comprar de você.

Os consumidores querem se conectar a marcas, querem saber mais sobre elas para que possam escolher se irão ou não se tornar clientes delas.

Portanto, focar em uma boa estratégia de mídia social para aumentar o reconhecimento de marca, é uma jogada que pode conquistar muitos novos clientes e fidelizar os já existentes.

3. Possibilidade de oferecer melhor atendimento ao cliente

Como as mídias sociais funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, você terá muitos clientes interagindo diretamente com você em todos os momentos do dia.

Eles poderão fazer desde perguntas até deixar comentários a qualquer momento. Isso lhe dá a oportunidade de responder rapidamente a quaisquer dúvidas e agradecer a seus clientes pelo suporte.

Isso é melhor do que eles terem que esperar para falar com um representante de atendimento ao cliente durante o horário comercial.

Claro, é importante que você defina um horário para responder aos clientes nas mídias sociais. Porém, tem a possibilidade de fazer isso quando quiser e de forma prática, tanto para você quanto para os usuários.

4. É rentável

A publicidade nas mídias sociais é muito mais barata em comparação com os métodos tradicionais de marketing.

A melhor parte é que você pode executar campanhas orgânicas (gratuitas) e pagas de uma só vez. Realmente não há regras sobre isso.

Então, se você estiver com um orçamento apertado, você pode simplesmente investir em conteúdo que vai gerar vendas e leads, e deixar as postagens mais envolventes como orgânicas.

5. Acesso à dados de clientes

Quando você começar a anunciar, ou até mesmo postar nas mídias sociais, começará a ver os dados serem preenchidos.

Isso informa o público que você está alcançando, quantas pessoas curtiram cada postagem, as maiores cidades que se envolvem com seu conteúdo, quantas vezes as pessoas clicam em seus links e muito mais.

Esses dados são inestimáveis, pois fornecem informações atualizadas sobre os clientes, que você pode usar para orientar as decisões de negócios no futuro.

Conclusão

Neste artigo, você conferiu quais são os principais motivos para investir em social media e deve ter compreendido a importância da estratégia para negócios, assim como a criação de site pode ser um diferencial.

Tenha em mente que as pessoas estão passando cada vez mais tempo acessando as redes sociais e, inclusive, várias delas “ao mesmo tempo”.

Uma pessoa pode ter conta no Instagram, Facebook, TikTok, Twitter e muito mais. Então, é importante compreender onde está o seu público-alvo para definir a sua estratégia de mídias sociais para poder atingi-lo.