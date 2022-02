Vale a pena fazer concurso? – Confira 4 benefícios de um concurso público!

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de fevereiro de 2022.

Vale a pena fazer concurso? Vale a pena fazer uma prova para passar em algum cargo que será seu pelo resto da vida? Essas são dúvidas comuns que muitas pessoas possuem, por mais que sempre pendem para o lado que beneficia o concurso, e claro, veremos hoje o porquê disso.

Quem não tem uma mãe, avó ou tia que fica o tempo todo falando “Meu filho, faz o concurso do INSS 2022, faz aquele concurso ali, faz esse concurso aqui” e assim por diante? Esses familiares ficariam felizes até mesmo se você passasse em um processo seletivo simples de prefeitura.

Muito disso se deve à estabilidade financeira e de carreira que um concurso pode lhe proporcionar, principalmente aqueles vinculados a órgãos públicos, como o Concurso INSS 2022 que ainda está com as inscrições abertas.

E para quem almeja trabalhar no estado de São Paulo, também pode ficar de olho no concurso pc sp que se aproxima.

Neste conteúdo, vamos mostrar a você quais são os principais benefícios de passar em um concurso, citando as vantagens que somente um concurso público pode lhe proporcionar, além de responder no final do conteúdo se realmente vale a pena fazer concurso ou não. Leia conosco!

Benefícios de passar em um concurso?

Afinal, quais são os benefícios de passar em um concurso? Sabemos que não é tão fácil quanto muitas pessoas imaginam. Pelo contrário, passar em um concurso é uma tarefa árdua e que exige muito estudo e dedicação. Para se ter uma noção, muitos concursados fizeram até 10 ou 15 provas antes de passar no seu primeiro concurso. Leia abaixo algumas vantagens que separamos:

1. Salário acima da média

Sim, um dos principais benefícios de passar em um concurso ainda é o salário, este que é acima da média paga em território nacional. Um Policial Rodoviário Federal, por exemplo, inicia sua carreira ganhando em torno de R$9.000,00, sendo que seu salário por chegar a incríveis R$23.000,00 dependendo de sua patente e tempo de serviço.

Quem ganha nove mil reais no Brasil atualmente, já de início? São poucas as profissões que permitem um salário tão bom com poucos requisitos. Um concurso para o INSS nem ao menos requisita ensino superior completo: é possível prestar a prova e passar como primeiro colocado somente com o ensino médio completo. E aí, vale a pena fazer concurso?

2. Boas condições de trabalho

Além disso, vale ressaltar as ótimas condições de trabalho que o concursado possui, principalmente aquele que passou em um concurso público. O salário médio de um concurso do INSS, por exemplo, é de R$7.000,00, segundo ajuste do INPC para 2022, incluindo benefícios. Esse mesmo concursado irá trabalhar apenas de segunda a sexta, uma ótima condição de trabalho, não acha?

Indo mais uma vez para o lado dos policiais, um concursado da PRF que acabou de assumir seu posto, além de ganhar seus R$9.000,00, irá fazer uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, porém, há um detalhe bem importante: a classe se encaixa em jornadas de trabalho alternadas, o que significa que pode trabalhar 24×72, ou seja, trabalhar a segunda-feira inteira e folga terça, quarta e quinta, trabalhando novamente somente na sexta-feira. Vale a pena fazer concurso para a polícia? O que acha?

3. Crédito fácil em qualquer banco

Um dos principais e mais almejados benefícios por quem deseja passar em um concurso, é o crédito fácil que o concursado tem acesso. Logo após passar em um concurso, você tem a segurança de receber um salário mensal por anos, sem maiores problemas: isso significa também que, os bancos possuem maior segurança de lhe ceder crédito a juros baixos e parcelas longas, pois sabe que irá receber.

Concursados públicos possuem muita facilidade, por exemplo, de financiar um carro, uma casa, um terreno ou qualquer outra coisa com juros abaixo do que é cobrado para pessoas físicas, sem nenhum tipo de dificuldade. Já pensou em realizar o sonho da casa própria? Com um concurso é bem possível!

4. Estabilidade financeira

Como mencionado no tópico acima, a estabilidade financeira é uma realidade que o concursado vivenciará até o dia de sua aposentadoria. O salário irá cair mês a mês, sempre em data marcada, sem descontos por faltas ou algo do tipo. Essa estabilidade também é uma das vantagens que muitas pessoas buscam ao realizar um concurso.

Vale a pena fazer concurso?

E aí, vale a pena fazer concurso? Como vimos até aqui, vale muito a pena. Os benefícios são realmente vantajosos e podem fazer você mudar de vida para sempre, seja em um concurso para o INSS ou até mesmo para outro setor público, seja de educação, segurança, entre outros.

Caso queira se preparar de verdade, busque ajuda com a Nova Concursos, que possui os melhores cursos para lhe preparar para a prova que irá realizar. A melhor forma de passar em um concurso rapidamente é estudar, e com um curso completo é muito mais fácil de estudar, pois todo o conteúdo já está organizado. Até a próxima!