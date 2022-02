Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 21 de fevereiro de 2022.

A necessidade de emagrecer vai muito além da questão estética. O excesso de peso pode resultar em problemas de saúde em alguns casos. Por isso é muito importante emagrecer de forma saudável. Isso significa tomar alguns cuidados a mais em seu cotidiano.

Não acredite em fórmulas, dietas e dicas milagrosas para perder muito peso em pouco tempo. Isso não é saudável e pode colocar em risco sua saúde. Adquira hábitos saudáveis em sua vida, que farão diferença também a longo prazo.

Aprenda a emagrecer de forma saudável com algumas dicas para incorporar em seu cotidiano.

1. Faça exercícios físicos

Não basta apenas reduzir a ingestão de calorias para emagrecer. Uma hora ou outra você vai parar de perder peso. Por isso, você deve aliar uma boa dieta com a prática de atividades físicas. Isso aumenta o gasto calórico através da queima de gordura, que continua ocorrendo horas após os exercícios.

Por isso, procure um tipo de atividade física que você se interesse. Pode ser uma modalidade na academia, uma caminhada ou até uma corrida pela rua. Você também pode encontrar exercícios para fazer em casa.

As academias privadas e ao ar livre, que geralmente ficam em parques e praças, contratam uma empresa de alugar compactador para deixar o solo lisinho e instalar os equipamentos de forma segura. Esse tipo de empresa está em crescimento no Brasil, já que alugar equipamentos para uma obra de construção civil é mais econômico do que comprar, além de outras vantagens.

Desse modo, você também pode achar vídeos na internet ou sites especializados que postam atividades físicas diferenciadas para você fazer em sua própria casa.

2. Não beba mais refrigerantes

Os refrigerantes são considerados um dos principais responsáveis pelo aumento de peso de muitas pessoas. Só para ter uma noção, uma lata de refrigerante tem 35 gramas de açúcar. Isso é uma medida para 10 colheres de chá de açúcar.

Os refrigerantes sem açúcar são uma opção melhor, apesar de não serem saudáveis também. Opte por cortar totalmente os refrigerantes de sua dieta.

3. Não consuma produtos industrializados

Os produtos industrializados passam por muitos procedimentos que diminuem o valor nutricional e aumentam a quantidade de calorias neles. Um exemplo são os sucos de caixa, que são industrializados, mas que parecem ser opções saudáveis.

Infelizmente, a maioria desses produtos recebem mais açúcar para ficarem mais gostosos. Mesmo que o suco seja produzido a partir da fruta, o suco é altamente calórico, o que promove o excesso de peso.

4. Divida as refeições em mais porções

Para emagrecer de forma saudável você deve diminuir a quantidade de alimentos ingeridos no cotidiano. Você deve aumentar o número de refeições diárias. Dessa forma, você controlará a sensação de fome e sempre comerá alguma coisa.

Assim, você vai equilibrar a quantidade de açúcar em seu organismo, além de manter o nível de insulina adequado, cujo excesso aumenta o depósito de gordura corporal.

Para emagrecer de forma saudável, é necessário fazer exercícios e ainda cuidar da alimentação. Não dá para escolher apenas uma opção. Por isso, comece hoje mesmo a se alimentar de forma saudável e procure atividades físicas de sua preferência.