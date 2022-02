Algumas dicas podem ajudar a tornar os treinos na academia mais eficientes

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de fevereiro de 2022.

Ter atenção à alimentação, manter o corpo hidratado e mudar a rotina de exercícios pode ser o diferencial para otimizar resultados

Ao se matricular em uma academia e pegar a ficha de treino, muitas pessoas acreditam que os resultados virão de forma rápida. Quem busca pelo emagrecimento ou pelo ganho de massa muscular, além de precisar aprender como fazer musculação, é necessário estar motivado para atingir o objetivo, entendendo que ele faz parte de um processo gradual.

Além do foco, algumas práticas, mesmo que pareçam simples, podem fazer a diferença e ajudar a otimizar os resultados nos treinos.

Seja para quem pratica musculação feminina, masculina ou qualquer outro tipo de exercício, é necessário ter atenção à alimentação, manter-se hidratado durante as atividades para garantir todas as fontes de energia necessárias para realizá-los até o fim.

Mantenha-se motivado nos treinos

Quando o assunto é atividade física, o foco faz toda a diferença para obter melhores resultados. Uma ideia para se manter motivado na academia é traçar metas e objetivos a serem atingidos e acompanhá-los no decorrer do processo.

Também é importante manter-se focado nos exercícios. Ter atenção aos movimentos será imprescindível para bons resultados, além disso, a realização incorreta dos mesmos pode acarretar dores e lesões no corpo.

O uso do celular na academia, por mais que pareça simples, também pode desviar o foco. Para quem está acostumado a treinar escutando músicas no aparelho, o ideal é desligar a internet para não cair na tentação de verificar as redes sociais ou responder mensagens.

Tenha uma alimentação equilibrada e balanceada

A alimentação é fundamental para manter o desempenho durante a atividade física. Independente de qual seja o objetivo por trás dos exercícios, preparar um pré-treino será imprescindível para fornecer a energia necessária para o corpo e o pós-treino para repor o que foi perdido.

Os resultados podem ser melhores com a ajuda de nutricionistas. Este profissional irá indicar uma alimentação equilibrada e suplementação necessária que irá impactar diretamente no desempenho nos treinos.

Atenção à hidratação

A prática de atividades físicas além de consumir energia, também consome água. Não é à toa que durante os exercícios o corpo libera suor. Dessa forma, manter o corpo hidratado é fundamental para manter o organismo em funcionamento e estimular o desempenho nos treinos.

O ideal é estar sempre com uma garrafinha de água por perto, para repor a água durante e depois dos exercícios. Além disso, os isotônicos também são boas opções para aumentar a resistência muscular e manter a energia gasta durante a atividade física.

Use luvas nos exercícios de força

Algumas atividades podem ser mais cansativas e exigir mais esforço. Nos exercícios de força, as luvas podem ajudar a garantir mais resistência e boa execução.

Nas barras e halteres, por exemplo, os acessórios podem evitar calos nas mãos e ainda prevenir que os equipamentos escapem devido ao suor em dias de muito calor.

Mude a rotina dos treinos

Uma dica que além de ajudar na motivação também impacta diretamente no desempenho, é a mudança na rotina dos treinos. É importante estar sempre em contato com o instrutor para que os exercícios sejam alterados de acordo com a evolução. Esse tipo de prática ajuda a evitar que ocorra adaptação do músculo ao exercício, o que interfere diretamente nos resultados.

Outro detalhe importante, é a mudança da carga utilizada nos exercícios. Também com auxílio do instrutor, o aluno deve promover um aumento gradual para adquirir mais resistência e ganho de resultados nos treinos.

Respeite o seu corpo

Muito se fala sobre a importância da intensidade nas atividades físicas, no entanto, é preciso ter atenção para não sobrecarregar o corpo. Pegar pesado nos treinos sem respeitar os limites do organismo pode comprometer a eficiência dos exercícios e ainda, causar problemas na saúde.

Realizar pequenos intervalos durante as práticas e ter uma boa noite de sono após um treino sem exageros, pode ser o segredo para conquistar o resultado esperado na academia.