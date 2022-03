Qual a importância da polissonografia?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de março de 2022.

Não é surpresa que o sono noturno de qualidade tenha benefícios incríveis para sua saúde física, saúde mental e qualidade de vida geral. Mas você sabe o que é polissonografia e qual a sua importância?

Como você se sente durante o dia geralmente está diretamente relacionado à quantidade e qualidade do sono que você obtém todas as noites.

Durante o sono, nossas mentes e corpos estão ocupados trabalhando para reparar e rejuvenescer nossos tecidos musculares e ossos, restaurar nossa energia, regular os hormônios que são fundamentais para o crescimento e desenvolvimento e muito mais.

Muitas pessoas não dormem a quantidade necessária de sono de que precisam todas as noites, impedindo que essas funções importantes ocorram.

Algumas dessas pessoas podem simplesmente precisar de mais tempo para dormir porque o trabalho, as obrigações sociais e outros fatores podem estar impedindo-as de descansar o que precisam.

No entanto, para algumas outras pessoas, um distúrbio do sono pode estar impedindo-as de ter um sono de qualidade à noite.

Porém, muitas delas nem percebem que têm um distúrbio, pois seus sintomas ocorrem enquanto estão dormindo e inconscientes, e é neste momento que entra a polissonografia, que é o estudo do sono.

Continue a leitura e saiba mais sobre o assunto!

Por que a polissonografia é tão importante?

Se você não tem certeza, não sabe ou não se importa com as consequências de seu distúrbio do sono não tratado, leia algumas das razões para obter um estudo do sono abaixo antes de descartar sua saúde do sono para sempre.

1. Sua saúde vale um estudo do sono

Você pode pensar que perder algumas horas de sono todas as noites não é realmente um grande problema e, afinal, talvez você esteja sofrendo de perda de sono há anos. Então, qual é o problema?

Bem, aqui estão apenas alguns dos riscos potenciais para distúrbios do sono não controlados:

Sonolência diurna excessiva;

Estresse;

Fadiga;

Obesidade;

Pressão alta;

Doença cardíaca;

Ataque cardíaco;

Arritmia cardíaca;

Diabetes;

Aumento do risco de acidentes;

Dores de cabeça matinais.

E esses são apenas alguns dos riscos para a sua saúde física. Há muitas consequências para sua saúde mental e bem-estar geral também. Esses incluem:

Depressão;

Irritabilidade;

Ansiedade;

Mudanças de humor;

Dificuldade de concentração;

Deficiência cognitiva;

Diminuição do desejo sexual;

Desempenho de trabalho ruim.

Sem falar que estar cansado o tempo todo significa que você está gastando menos qualidade com seus amigos e familiares, pois você simplesmente não tem energia para participar de determinadas atividades.

Embora algumas pessoas possam não estar tão preocupadas com sua própria saúde, a maioria das pessoas não arriscaria a saúde de seus entes queridos. Isso nos leva à razão número dois!

2. Seu distúrbio do sono pode afetar a saúde do seu parceiro

Como mencionado anteriormente, muitos distúrbios do sono passam despercebidos pelos próprios sofredores.

Muitas pessoas realmente não experimentam os aspectos negativos de seus hábitos de sono enquanto dormem e podem reconhecer apenas os sintomas que experimentam durante o dia, como fadiga e sonolência diurna excessiva.

Muitas vezes, é o companheiro do paciente que traz o transtorno porque ele o mantém acordado à noite. Alguns dos distúrbios do sono mais comuns que afetam a qualidade do sono do seu parceiro são:

Apneia obstrutiva do sono: o paciente que sofre de apneia obstrutiva do sono geralmente ronca muito alto, o que pode perturbar o sono do parceiro. Além disso, a interrupção da respiração pode causar muitas preocupações aos parceiros, pois há um medo muito legítimo de que seus entes queridos parem de respirar durante a noite.

o paciente que sofre de apneia obstrutiva do sono geralmente ronca muito alto, o que pode perturbar o sono do parceiro. Além disso, a interrupção da respiração pode causar muitas preocupações aos parceiros, pois há um medo muito legítimo de que seus entes queridos parem de respirar durante a noite. Síndrome das Pernas Inquietas (SPI) e Distúrbio dos Movimentos Periódicos dos Membros (PLMD): esses dois distúrbios do movimento podem fazer com que o paciente mova continuamente as pernas na cama; voluntariamente antes de dormir para aliviar sensações desconfortáveis , ou involuntariamente durante o sono. Ambos os distúrbios causam movimentos corporais, que podem acordar seu parceiro do sono ou impedi-lo de dormir.

esses dois distúrbios do movimento podem fazer com que o paciente mova continuamente as pernas na cama; voluntariamente antes de dormir para aliviar sensações desconfortáveis , ou involuntariamente durante o sono. Ambos os distúrbios causam movimentos corporais, que podem acordar seu parceiro do sono ou impedi-lo de dormir. Bruxismo: este distúrbio do sono é caracterizado por apertar a mandíbula com força durante o sono e muitas vezes ranger os dentes. O ranger de dentes é muitas vezes alto e perturbador para o sono dos outros.

este distúrbio do sono é caracterizado por apertar a mandíbula com força durante o sono e muitas vezes ranger os dentes. O ranger de dentes é muitas vezes alto e perturbador para o sono dos outros. Outras parassonias: existem muitos outros distúrbios do sono que podem despertar ou impedir seu parceiro de dormir. Estes podem incluir sonambulismo, falar durante o sono, terrores noturnos e muito mais.

Se o seu distúrbio do sono está impedindo seu parceiro de ter um sono de qualidade à noite, é muito provável que ele apresente sintomas de privação de sono e se encontre em risco de muitos dos sintomas listados acima.

Portanto, não é apenas sua saúde que está em jogo ao evitar que seu distúrbio seja examinado, mas também a de seu ente querido.

3. Um estudo do sono vale o custo

Uma das razões mais comuns para deixar os distúrbios do sono sem tratamento são os altos custos médicos. E sim, os estudos do sono podem ser bem caros.

No entanto, você pode encontrar clínicas especializadas que podem oferecer valores mais acessíveis.

Caso tenha plano de saúde, certifique-se de verificar com sua companhia de seguros para ver que tipo de cobertura eles oferecem para um estudo do sono.

Conclusão

Ter uma boa noite de sono é importante para qualquer pessoa, afinal de contas, isso reflete diretamente em seu dia a dia.

Além disso, não dormir pode contribuir com o aparecimento de diversos tipos de problemas de saúde.

Agora que você já sabe qual a importância da polissonografia, caso tenha interesse em descobrir se possui algum distúrbio do sono, procure por um especialista.