Sasazaki lança esquadria que atende às normas de acessibilidade

24 de março de 2022.

São Paulo 24/3/2022 –

Esquadria que atende às normas de acessibilidade

A Sasazaki traz ao mercado a primeira esquadria pronta para instalação que atende às normas de acessibilidade vigentes para portas de banheiro. Desenvolvida para atender às necessidades de Pessoas em Cadeira de Rodas (PCR) e Pessoas com Mobilidade Reduzida (PMR), dois lançamentos passam a compor a linha Alumifit: Porta de Abrir Veneziana Ventilada com puxador horizontal interno e Placa Protetora de Porta, um acessório opcional.

Direcionada a ambientes residenciais e comerciais, instituições de saúde e de atendimento a pessoas portadoras de necessidades especiais e idosos, a nova porta está disponível nas medidas 215x100x3,15 cm (AltxLarxBat), com abertura para a direita e para a esquerda, e possui puxador horizontal de alumínio, com 40cm de largura e 32mm de diâmetro. Este modelo apresenta vão livre de 90,4 cm.

A Porta de Abrir Veneziana Ventilada com puxador horizontal interno já vem completa e acompanhada de batente, ferragens e puxador horizontal. Passa a integrar o portfólio da Sasazaki, que já conta com mais de 45 modelos e 115 itens de portas que atendem ao vão mínimo de 80cm, indicado para a acessibilidade de PCRs.

A outra novidade é a Placa Protetora de Porta, indicada para a proteção da parte inferior de portas contra possíveis impactos de cadeiras de rodas, um acessório opcional, fabricado em aço inox com alta resistência contra corrosão. No tamanho 40x95cm, a placa deve ser fixada com quatro parafusos autobrocantes, o que facilita sua remoção em caso de limpeza ou manutenção.

Solução a público específico

De acordo com o Presidente da Sasazaki e do Conselho Deliberativo da Indústria, Leonardo Sasazaki, a novidade preenche uma lacuna do mercado e surge como uma opção de soluções padronizadas, completas e que atendam às normas vigentes. “Estes itens serão encontrados facilmente em lojas de material de construção e poderão atender às necessidades da população com deficiência motora que, segundo o último censo demográfico, representa cerca de 7% dos brasileiros”, explica.

Os lançamentos chegarão ao mercado no mês de março e atendem às normas NBR 9.050 (Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos); NBR 10.821 (Esquadrias Externas para Edificações) e NBR 15.575 (Edificações habitacionais — Desempenho). A Sasazaki oferece cinco anos de garantia para defeitos de fabricação.

