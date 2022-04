Lei para saque de FGTS movimentará R$ 91 bilhões em 2022

Compartilhe Facebook

Até dezembro de 2021, segundo o Ministério da Economia, foram 12,9 milhões de brasileiros que optaram pela modalidade de saque-aniversário, sacando um total de R$16,5 bilhões. O potencial de saque, de acordo com os dados, é de R$ 91 bilhões de reais.

Em 2019, foi sancionada a lei nº 13.932/2019, que permite que todos os trabalhadores passem a ter direito de sacar parte do saldo em conta do FGTS, no mês do seu aniversário. A lei oferece a possibilidade de sacar o saldo sem necessariamente esperar o final do contrato de trabalho para ter dinheiro extra em seu orçamento.

Alexandre Caixeta, CEO da Empresta, empresa do mercado financeiro, explica que a nova lei tem o objetivo de “Para aqueles que possuem saldo parado e estão precisando de dinheiro, essa é uma excelente notícia”. Segundo o especialista, essa mudança era esperada e necessária porque traz um alívio para a vida financeira pós-pandemia. Caixeta ainda completa que “para aqueles que precisam de mais de mil reais para quitar suas dívidas ou investir como quiserem, a antecipação do FGTS é uma excelente alternativa”.

“Sacar o FGTS antecipadamente, sem precisar esperar uma demissão, pode ser interessante principalmente porque o dinheiro fica disponível na conta em 24 horas, além disso, negativados também podem contratar.” explica Caixeta. Ele também aponta que a lei ainda permite que os trabalhadores recorram a serviços de crédito operando no mercado e obtenham o dinheiro a qualquer momento, sem a necessidade de ser no mês do aniversário.

Especialistas da Empresta recomendam que a melhor maneira e recuperar sua saúde financeira é quitando as dívidas caras. A antecipação do saque-aniversário é um direito de todos os trabalhadores e pode resolver a vida financeira de milhares de famílias.

Para mais informações, basta acessar: https://empresta.com.br/antecipacao-do-saque-fgts/

Website: http://www.empresta.com.br