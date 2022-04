Mercado Público será a nova atração turística de Balneário Camboriú

Compartilhe Facebook

* Por: - 13 de abril de 2022.

Balneário Camboriú – SC 13/4/2022 – Projeto do Mercado foi aprovado pelo Conselho da Cidade e já tem Licença Ambiental Prévia

Equipamento que está sendo licitado será no histórico bairro da Barra

Com uma população fixa de pouco mais de 145 mil habitantes, segundo estimativa do IBGE de 2020, podendo chegar a mais de 1,2 milhão de turistas na alta temporada, a cidade catarinense de Balneário Camboriú preparou sua retomada econômica pós pandemia com uma série investimentos e novas atrações turísticas.

Na mais recende ação de reestruturação, a Prefeitura está licitando a concessão da obra do Mercado Público do bairro da Barra, um dos mais tradicionais e históricos da cidade. A nova atração será erguida em terreno anexo à Praça do Pescador, às margens do Rio Camboriú, numa área de 3,5 mil metros quadrados. Estão projetados espaços para gastronomia, bares, cafés, lojas e mirante. O mercado ocupará uma área construída de 2,4 mil metros quadrados.

O Mercado Público da Barra terá no seu piso térreo, sete espaços gastronômicos e 28 boxes de tamanhos variados. No primeiro piso, serão dois espaços gastronômicos, dois cafés e dois restaurantes. Já na cobertura, estão projetados o mirante e um bar roof top. O projeto foi aprovado pelo Conselho da Cidade e já tem Licença Ambiental Prévia (LAP).

O novo espaço de lazer vem se juntar a outros equipamentos turísticos que Balneário Camboriú ganhou recentemente, como a roda gigante FG Big Wheel, o Oceanic Aquarium e o Museu do Carro (Classic Car). Esses três empreendimentos privados se somam a iniciativas públicas, como o alargamento da Praia Central, uma obra de proteção costeira que trouxe dividendos turísticos para a cidade, e o novo molhe do Pontal Norte, que se tornou, também, atração.

Em números recentes que indicam a retomada econômica, no mês de março deste ano, Balneário Camboriú registrou o triplo de ocupação da rede hoteleira, comparado com o mesmo mês em 2021, retornando a números pré-pandemia. Segundo dados do Balneário Camboriú Convention & Visitors Bureau, em março deste ano a ocupação chegou a 73%, sendo que ano passado o índice foi de 25,6%. O número também aumentou em relação a fevereiro deste ano, que registrou 66,45%.

“Balneário Camboriú não parou com a pandemia. Na medida em que enfrentávamos o coronavírus, continuamos com as obras estruturantes que prepararam a cidade para a retomada que estamos experimentando agora. A temporada já foi um sucesso. Agora, os números mostram que todo o esforço feito está consolidando Balneário Camboriú como um dos destinos mais importantes no cenário nacional e até internacional”, pontua o prefeito Fabrício Oliveira.

No modelo de concessão de obra desta licitação do Mercado Público, a empresa vencedora vai construir o equipamento e será remunerada pela locação dos espaços durante o período da concessão. O edital prevê ainda uma outorga fixa, cujo valor parte de um mínimo de R$ 610 mil. O município receberá, também, a partir do segundo ano da concessão, uma outorga anual variável correspondente a até 5% dos aluguéis dos espaços concedidos.

Na licitação publicada, o prazo da concessão é de 20 anos, prorrogáveis por mais vinte, e o valor previsto no edital de licitação para construção do mercado é de R$ 13,8 milhões. O prazo para a construção do Mercado Público da Barra é de dezoito meses a partir da assinatura do contrato. O edital pode ser acessado em https://www.bc.sc.gov.br/licitacao.cfm?codigo=1249 . Informações adicionais podem ser requisitadas pelo e-mail: [email protected]

Website: http://www.bc.sc.gov.br