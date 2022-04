Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 13 de abril de 2022.

Quer saber o que procurar ao comprar um PC para jogos? Então, acompanhe este conteúdo completo!

Para responder a pergunta “o que procurar ao comprar um PC para jogos?”, é preciso dar atenção a um conjunto de aspectos.

Um conjunto mesmo, pois de pouco adianta seu PC ter uma boa memória RAM, mas um processador ruim, por exemplo.

Para ajudar na sua escolha, listamos logo abaixo o que você precisa avaliar. Continue lendo!

Entenda o que procurar ao comprar um PC para jogos

Na hora de jogar, você vai precisar de um computador seguro e potente. Os games costumam ser pesados e terem gráficos detalhados. Se seu PC não suportar, você terá sua experiência prejudicada.

Outra coisa importante é usar uma VPN durante o jogo, pois isso vai ajudar a aumentar a velocidade dele, e a diminuir o ping e a latência. Então, verifique qual VPN é realmente gratuita e aproveite isso também. Com essas dicas iniciais, é hora de você saber o que procurar ao comprar um PC para jogos. Acompanhe!

Processador

O processador é como o cérebro de um computador. Ele executa todas as tarefas e faz o aparelho funcionar conforme os comandos do usuário.

Quanto melhor o processador do PC, maior sua velocidade. Essa é uma característica importantíssima para evitar que os jogos prejudiquem sua experiência.

Um processador gamer de alta qualidade, por exemplo, é o Intel Core i5 10400F.

Memória RAM

A memória RAM trabalha em conjunto com o processador, garantindo que as informações sejam armazenadas e executadas em uma velocidade maior.

Inclusive, as atualizações do Windows, por exemplo, ficam salvas na memória RAM. Então, ela é parte fundamental do PC para jogos.

Placa de vídeo

Já a placa de vídeo é o que você precisa procurar ao comprar um PC para jogos pensando no aspecto visual do game.

Isso porque, esse é o componente responsável por gerar as imagens que você vai ver na tela.

Se você quiser uma placa de vídeo específica para games, a melhor do mercado é a Nvidia GeForce RTX 2080 Super. Mas existem vários computadores com placas semelhantes e mais baratas. Vale conferir essa informação na hora da compra.

Monitor

Um bom monitor gamer tem capacidade de mostrar os gráficos de um jogo em detalhes, e então melhorar sua visualização durante o jogo.

Hoje, o melhor monitor do mercado é o Benq ZOWIE XL2546, enquanto o AOC G2260 é o melhor monitor gamer barato.

Mas você não precisa escolher nenhum dos dois. Na verdade, pode procurar por um PC que tenha algumas características básicas. São elas: grande quantidade de pixels, resolução da tela e tela curva, se você quiser evitar tensão sobre os olhos na hora de jogar.

Placa-mãe

A placa mãe é a parte de um PC para jogos que organiza todo o sistema e componentes de um computador. É ela que permite que o aparelho funcione em cadeia, sem que nenhuma parte do PC “se esqueça” de fazer sua parte.

As placas-mãe da Intel são as mais comuns e também as mais vantajosas para um PC gamer. Elas dão conta facilmente dos gráficos e ações mais rápidas de um jogo.

Se você quiser dar um up no seu PC no futuro, também vai poder trocar a placa-mãe para conseguir resultados melhores. Aliás, todos os componentes que citamos até aqui podem ser trocados por um profissional e criarem um “novo PC”, mais potente, para você.

Claro, será mais simples comprar um novo computador. Mas também pode ser econômico adquirir peças e fazer adaptações.

HD ou SSD

Em geral, um computador com SSD trava menos e tem velocidade maior. Então, se possível, prefira um PC com esse componente, em vez daqueles que têm um HD.

Pronto, agora você já sabe o que procurar ao comprar um PC para jogos! Lembre-se de avaliar com cuidado cada uma das informações que citamos. Assim, você terá mais segurança de adquirir um bom dispositivo novo.