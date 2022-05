Motoristas profissionais e o estresse no trânsito: consequências e como lidar

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: doutormultas - 10 de maio de 2022.

Se dirigir no dia a dia é estressante, imagina trabalhar exclusivamente com isso, como os motoristas profissionais.

Seja motorista de aplicativo, de cargas ou transporte coletivo, os motoristas profissionais sofrem diariamente com o estresse e com os problemas no trânsito. Mas afinal, quais as consequências de estar sob estresse constante e como lidar com ele?

Para saber mais sobre o tema, leia o artigo até o final.

Estresse no trânsito e suas consequências

Lidar com o trânsito não é fácil, principalmente em cidades onde o fluxo de carros é maior e os horários de pico causam engarrafamentos e outras situações que tiram a paciência.

Em grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro, os congestionamentos criam uma sensação de imobilidade muito grande, que podem durar horas, fazendo com que o motorista se sinta muito mais cansado, impaciente e estressado.

Por si só, o estresse pode ser considerado o conjunto de fatores ambientais e vivências do dia a dia, que podem causar distúrbios físicos e psicológicos, como por exemplo, depressão, ansiedade, irritabilidade e impaciência.

Todos esses fatores, quando somados, podem causar grandes problemas, aumentando o risco de um acidente de trânsito e prejudicando o motorista.

Para os motoristas, a sobrecarga de estresse pode causar vários problemas de saúde como por exemplo, hipertensão, úlceras no estômago, diabetes e até mesmo dermatites, como reações ao estresse.

Por isso, é essencial buscar alternativas para lidar com o estresse no trânsito e evitar estes problemas, tanto de saúde quanto no desempenho da própria profissão.

Como lidar com o estresse no trânsito?

Existem algumas maneiras e dicas para lidar com o estresse no trânsito, tanto da parte da empresa quanto da parte do condutor.

Primeiro, é importante que a empresa cuide da segurança do veículo e do próprio motorista, e isso pode ser feito por meio de um bom seguro para transporte de carga e do veículo, que tem como principal objetivo trazer mais segurança ao transporte de cargas, sejam elas nacionais ou internacionais.

Além disso, a empresa deve garantir que o trabalho do motorista profissional seja seguro, dando todo o suporte necessário à função e a segurança do profissional no trânsito, já que o Brasil é um dos países com um dos piores trânsitos do mundo.

Assim, trouxemos algumas outras dicas para lidar com o estresse no trânsito de forma prática.

1. Analise as suas reações no trânsito

Uma das dicas de ouro para evitar o estresse no trânsito é analisar as suas reações quando as situações acontecem.

Sendo assim, você deve pensar em como você reage em congestionamentos, em imprudências e outras situações.

Por isso, é importante avaliar o seu próprio comportamento para assim desenvolver o controle emocional e não se estressar a toa, o que é benéfico para você e para o desempenho da sua profissão.

2. Mantenha uma boa postura

Outra dica é manter uma boa postura enquanto dirige, pois a ergonomia também pode ajudar no conforto e evitar dores nas costas e nas pernas ao longo do dia de trabalho.

No caso de motoristas de aplicativo, uma dica de ouro é escolher roupas confortáveis e leves para trabalhar, pois roupas apertadas e justas, tal como sapatos desconfortáveis podem influenciar no seu bem-estar e nos níveis de estresse.

3. Escolha uma playlist que te acalme

Não é segredo que a música pode influenciar no nosso humor e no comportamento e, por isso, você pode escolher as músicas que lhe deixam mais confortável e relaxado para ouvir enquanto dirige.

No caso de motoristas de aplicativo, esse detalhe é um pouco mais delicado. Assim, se os seus passageiros não gostam de música ou escolhem músicas que não são do seu gosto, coloque em um volume que não tire a sua concentração.

4. Respire fundo

Pode parecer clichê, mas respirar fundo e treinar a sua respiração para estar presente e manter o foco é muito benéfico para controlar os seus níveis de estresse.

Sendo assim, se você notar que está muito estressado ou ansioso no trânsito, treine a sua respiração, inspirando e expirando, até notar que a sensação aliviou e ficou sob controle.

Além dessas dicas, sempre que possível, opte por vias menos movimentadas e mais tranquilas, evitando os engarrafamentos e cruzamentos, que são vias que exigem mais atenção e podem ser mais estressantes, principalmente em horários de pico.

Assim, a partir de pequenas ações, você pode ter um dia menos estressante e garantir a sua saúde física e mental.

Por: Jeniffer Elaina, do site Smartia.com.br.