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SAMU Macro Norte registra 611 ligações e 159 atendimentos; Montes Claros concentra casos clínicos e de trânsito
SAMU Macro Norte registra 611 ligações e 159 atendimentos; Montes Claros concentra casos clínicos e de trânsito

SAMU Macro Norte registra 611 ligações e 159 atendimentos; Montes Claros concentra casos clínicos e de trânsito

Jornal Montes Claros 25 de maio de 2026

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Cidade teve 31 casos clínicos, seis atendimentos de trânsito e cinco psiquiátricos entre os registros da semana.

Montes Claros, maio de 2026 — As unidades do SAMU Macro Norte receberam 611 ligações e realizaram 159 atendimentos em toda a região, além de 91 orientações médicas. Em Montes Claros, os registros se destacaram por casos clínicos e ocorrências de trânsito, reforçando a importância do serviço de urgência para a população.

Panorama regional

Na área da Macro Norte, os atendimentos foram distribuídos da seguinte forma:

  • 95 casos clínicos (incluindo quatro paradas cardiorrespiratórias).
  • 19 atendimentos de trânsito, sendo 16 envolvendo motocicletas.
  • 10 atendimentos psiquiátricos.
  • 2 obstétricos.
  • 3 pediátricos.

Situação em Montes Claros

Na cidade polo da região, os números foram:

  • 31 casos clínicos, incluindo uma parada cardiorrespiratória.
  • 6 atendimentos de trânsito, com destaque para acidentes envolvendo motocicletas.
  • 5 atendimentos psiquiátricos.

Os dados reforçam a relevância do SAMU Macro Norte como suporte essencial para emergências médicas em Montes Claros e municípios vizinhos. A alta demanda por atendimentos clínicos e de trânsito, especialmente envolvendo motocicletas, evidencia a necessidade de campanhas de prevenção e conscientização no trânsito urbano.

Com mais de 600 ligações registradas em uma semana, o SAMU Macro Norte reafirma seu papel estratégico na assistência à saúde da população. Em Montes Claros, os atendimentos clínicos e de trânsito continuam sendo os principais desafios enfrentados pelas equipes de urgência.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações do SAMU Macro Norte

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