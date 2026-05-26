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SAMU Macro Norte registra 608 ligações; cidade concentra atendimentos clínicos e de trânsito
SAMU Macro Norte registra 608 ligações; cidade concentra atendimentos clínicos e de trânsito

SAMU Macro Norte registra 608 ligações; cidade concentra atendimentos clínicos e de trânsito

Jornal Montes Claros 26 de maio de 2026

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Em balanço semanal, foram 28 casos clínicos, cinco ocorrências de trânsito e quatro atendimentos psiquiátricos na cidade polo da região.

Montes Claros, 26 de maio de 2026 — As unidades do SAMU Macro Norte registraram 608 ligações e realizaram 155 atendimentos em toda a região, além de 88 orientações médicas. Em Montes Claros, os números revelam maior concentração em casos clínicos e ocorrências de trânsito, reforçando a importância do serviço de urgência para a população.

Panorama regional

Na área da Macro Norte, os atendimentos foram distribuídos da seguinte forma:

  • 91 casos clínicos.
  • 12 atendimentos de trânsito, sendo seis envolvendo motocicletas.
  • 10 atendimentos psiquiátricos.
  • 2 obstétricos.
  • 1 pediátrico.

Situação em Montes Claros

Na cidade polo da região, os registros foram:

  • 28 casos clínicos, incluindo situações de maior complexidade.
  • 5 atendimentos de trânsito, quatro deles envolvendo motocicletas.
  • 4 atendimentos psiquiátricos, que demandaram suporte especializado das equipes.

Os dados reforçam a relevância do SAMU Macro Norte como suporte essencial para emergências médicas em Montes Claros e municípios vizinhos. A alta demanda por atendimentos clínicos e de trânsito, especialmente envolvendo motocicletas, evidencia a necessidade de campanhas de prevenção e conscientização no trânsito urbano.

Com mais de 600 ligações registradas em uma semana, o SAMU Macro Norte reafirma seu papel estratégico na assistência à saúde da população. Em Montes Claros, os atendimentos clínicos e de trânsito continuam sendo os principais desafios enfrentados pelas equipes de urgência.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações do SAMU Macro Norte

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