ÚLTIMAS VAGAS PARA O CURSO DE ENERGIA SOLAR DE MONTES CLAROS

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de maio de 2022.

Próxima quinta-feira, dia 19/05/2022, às 18:30 h, iniciará o curso de Energia Solar Fotovoltaica em Montes Claros/MG.

O Curso acontecerá no prédio da Faculdade Santo Agostinho.

Trata-se de um dos melhores Cursos de Energia Solar do Brasil, com aulas teóricas e práticas e também, suporte ao aluno após o curso. São apenas 40 vagas.

A Eletec Cursos ministrará o Curso em Montes Claros, e, segundo a mesma, os 40 alunos sairão 100% capacitados para trabalhar como empregado, autônomo ou empreendedor na instalação de sistemas de energia solar fotovoltaica.

As vagas estão no final. Os interessados deverão entrar em contato através do telefone Whatts App (77) 9 9944 6138.

Quer saber sobre a aula prática? – CLIQUE AQUI