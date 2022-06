Ofertas de voos de ida e volta de Montes Claros para Vitória por R$ 759

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 20 de junho de 2022.

O período de baixa temporada segue com boas ofertas de passagens aéreas. As companhias estão com ofertas de voos de ida e volta para quem deseja viajar. Os bilhetes são vendidos com até 40% de descontos. Para quem embarca em Montes Claros, são muitas as opções de destinos para o período entre agosto e outubro deste ano.

A LATAM tem ofertas de voos para quem deseja aproveitar o litoral. Na promoção para o mês de agosto, a oferta em destaque é destino a Vitória, capital do Espirito Santo. Os bilhetes de ida e volta são vendidos por R$ 759. Todas as taxas e encargos estão inclusas nos preços dos bilhetes.

A capital capixaba é um dos destinos preferidos dos mineiros. Além das muitas opções de lazer, entre praias e casas noturnas, a capital tem acesso fácil a outros destinos como Vila Velha e Guarapari.

Compre passagens Montes Claros/Vitória por apenas R$ 759

Para quem embarca no Aeroporto Mário Ribeiro (MOC), as companhias aéreas também estão com ofertas de voos para São Paulo e Belo Horizonte. A oferta da LATAM tem passagens de ida e volta para a capital paulista por apenas R$ 410. Os voos são para o mês de setembro. Já a Azul tem ofertas para BH por apenas R$ 460. Os bilhetes são para o mês de agosto.

Todas as passagens são vendidas com as taxas e os encargos já inclusos. Os bilhetes são para os meses de agosto, setembro e outubro deste ano. Vale lembrar que as promoções não são válidas para os feriados deste período.

Ofertas de voos de Belo Horizonte para Curitiba e São Paulo

As companhias aéreas também estão com ofertas de voos para quem embarca no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. A Gol tem promoções de voos de ida e volta para Curitiba por apenas R$ 379. Os bilhetes são para o mês de setembro. O desembarque é no Aeroporto Afonso Pena (CWB).

Para quem deseja embarcar para São Paulo, a Gol também está com ofertas de passagens para o mês de outubro. Os voos de ida e volta são vendidos por apenas R$ 385. O desembarque é no Aeroporto Internacional de Guarulhos – Governador André Franco Montoro (GRU). Todas as taxas e encargos estão inclusos.

Partindo de Montes Claros

Partindo de Belo Horizonte