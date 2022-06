Como manter o nível de vitamina D durante o inverno?

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de junho de 2022.

Todo mundo sabe que nosso organismo precisa de certa quantidade de nutrientes, vitaminas e minerais para que possa funcionar corretamente, garantindo assim que tenhamos uma boa saúde e qualidade de vida satisfatória.

Uma das vitaminas que é extremamente essencial no organismo humano, mas que poucas pessoas dão real importância, é a vitamina D. Inclusive, ela é tão essencial, que a falta de vitamina D pode causar diversos tipos de problemas de saúde.

O que acaba acontecendo, algumas vezes, é que as pessoas talvez saibam que ela é uma vitamina importante, mas não tem certeza sobre o porquê disso. Mas isso não é um problema. Na verdade, vamos explicar neste artigo tudo que é preciso saber a respeito dessa vitamina essencial no nosso organismo.

Mas, principalmente, vamos falar sobre como, e o que é preciso fazer para manter o nível de vitamina D ideal no organismo durante o inverno, visto que essa é a época do ano onde nosso corpo mais tem chances de sofrer com a deficiência dessa vitamina.

Qual a importância da vitamina D no nosso organismo?

A vitamina D, assim como todas as outras, tem sua função pré estabelecida em nosso organismo. Ela serve, principalmente, para ajudar a regular os níveis de cálcio e fósforo no corpo humano, promovendo o fortalecimento dos nossos ossos, unhas e dentes.

Além disso, a vitamina D também ajuda a fortalecer nosso sistema imunológico, ajudando a prevenir vários tipos de doenças como pressão alta e diabetes, por exemplo.

Confira a seguir mais algumas funções que essa vitamina exerce em nosso organismo, para que assim você possa compreender totalmente porque ela é tão importante:

Ajuda a fortalecer os ossos e os dentes;

Regula a insulina, evitando assim, a diabetes;

Previne o aparecimento constante de gripes e resfriados, pois fortalece o sistema imunológico;

Previne não somente a pressão alta, como mencionado, mas também o derrame e o enfarte;

Fortalece a musculatura, o que é ainda mais importante no caso dos idosos, pois ajuda a evitar que eles sofram quedas;

Também ajuda a manter a pele hidratada e macia.

Entendeu agora porque a vitamina D é tão importante para o nosso corpo? Ela auxilia em muitas áreas do organismo, evitando doenças e nos ajudando a ter boa qualidade de vida.

Como descobrir que estou com falta de vitamina D?

Quando nosso organismo está com deficiência de vitamina D alguns sintomas podem surgir, mostrando assim, que é necessário tomar alguns cuidados. Antes de falarmos sobre os cuidados, confira quais são os principais sintomas que aparecem quando há falta de vitamina D em nosso corpo:

Gripes e resfriados frequentes;

Cansaço excessivo sem nenhum motivo aparente;

Muita dor nas costas e nos ossos (também sem motivo aparente);

Desânimo não associados a quadros de depressão;

Machucados que não cicatrizam com facilidade;

Queda de cabelo repentina;

Dores musculares frequentes.

Quando algum destes sintomas aparecem, é hora de procurar um médico, ou um laboratório especializado que possua, de preferência, um bom software para laboratório para realizar um hemograma e descobrir se os seus sintomas realmente estão indicando falta de vitamina D no seu organismo.

Como repor a vitamina D durante o inverno?

Talvez você não saiba, mas a forma que nosso corpo mais absorve vitamina D é com a exposição ao Sol. Exatamente por conta disso, quando chega o inverno, nosso corpo pode sofrer com a queda dessa vitamina, principalmente nos dias mais curtos do inverno.

Mas então, o que fazer para repor a vitamina D e não sofrer com a deficiência dela? Bem, mesmo no inverno, o Sol costuma aparecer durante o dia, portanto, por mais que a incidência dos raios solares esteja mais fraca, ainda é possível absorver bastante vitamina D.

Contudo, existem horários que são mais indicados para isso. Pessoas de pele clara, por exemplo, devem ficar no Sol, pelo menos 15 a 20 minutos, 3 vezes por semana, evitando exposição contínua entre as 10 horas e as 15 horas.

Já no caso de pessoas que têm a pele mais escura, é preciso 3x o tempo mencionado acima para que o corpo consiga absorver a quantidade de vitamina D necessária.

Agora, se você mora em um lugar onde o Sol costuma aparecer muito pouco durante o inverno, é possível fazer alguns ajustes da alimentação que ajudem a aumentar a vitamina D. Para isso, os seguintes alimentos podem ajudar:

Bife de fígado;

Gema de ovo;

Atum;

Sardinha;

Salmão;

Queijo (cheddar, suiço ou ricota);

Cogumelos.

Nos casos em que a deficiência de vitamina D é muito alta, é possível repor com suplementação. No entanto, não é indicado realizar a suplementação por conta própria, sendo necessário procurar um médico antes disso.

Todavia, se você tomar Sol nos horários e na quantidade indicada, além de manter os alimentos mencionados acima na sua alimentação, dificilmente você sofrerá com o déficit de vitamina D.