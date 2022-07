Plataforma de cursos online oferece aulas voltadas para o empreendedorismo

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 26 de julho de 2022.

Seguindo a estratégia de oferecer capacitação e atualização aos profissionais que desejam se reposicionar no mercado de trabalho, a Niu Cursos, plataforma de cursos online, disponibiliza uma nova campanha focada em formar novos líderes de negócios. A Jornada Empreendedora inclui sete diferentes cursos: Empreendedorismo 4.0; Como Começar um Negócio; Branding; Business Agility; Engenharia da Persuasão; Encantamento e Superando a Crise. O material é 100% online, o que facilita o acesso, em qualquer lugar e a qualquer hora.

Para incentivar e facilitar o acesso a essa oportunidade, os alunos que aderirem ao pacote, entre os dias 25 e 31 de julho, ganharão 55% de desconto. Os formados também receberão sete diferentes certificados, material complementar, além do acesso a mais de 150 aulas de oito profissionais especializados.

De olho no significativo aumento da abertura de novas empresas e na crescente demanda por conhecimentos relativos a empreendedorismo, a plataforma de cursos idealizou a Jornada Empreendedora. De acordo com o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBQP), mesmo com os reflexos da pandemia, a Taxa de Empreendedores Estabelecidos teve um incremento de 1,2 ponto percentual e passou de 8,7% da população adulta, em 2020, para 9,9%, em 2021. Ainda segundo o estudo, os empreendedores nascentes mantiveram o recorde alcançado em 2020, com uma taxa 10,2%, o que evidencia que ainda há muitas pessoas procurando o empreendedorismo como alternativa de ocupação, na chamada “porta de entrada” do empreendedorismo.

“A plataforma disponibiliza diversos cursos focados no tema empreendedorismo e outros que abordam assuntos importantes para um empreendedor construir um negócio. Sabemos que essa é uma tendência do mercado, por isso criamos e ofertamos a Jornada Empreendedora, onde os alunos podem adquirir muitos conteúdos, tanto sobre empreendedorismo quanto os relacionados a outros assuntos importantes para a construção de um negócio”, afirma Tuta Neto, CEO da Niu Cursos.

A plataforma oferece, ainda, a opção presentear. Ou seja, todos os cursos disponíveis no site, podem ser enviados como presente para amigos, familiares e pessoas queridas.