5 Dicas para trabalhar com chocolate

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de julho de 2022.

Amado por quase todos, o chocolate, além de trazer uma sensação de bem-estar instantânea, ainda ajuda a melhorar a saúde do coração e estimula o sistema nervoso central.

Cheio de benefícios, o chocolate, com suas calorias e propriedades, fornece ao corpo muita energia e libera o hormônio serotonina, causando sensação de prazer e felicidade.

Como trabalhar com chocolate

Esse tipo de guloseima ainda pode ser uma fonte de renda, ou mesmo um belo presente. Por isso, confira 5 dicas para trabalhar com o chocolate, seja para fazer uma lembrancinha para os amigos ou para vender e aumentar sua renda.

1. Tenha utensílios e ferramentas

Trabalhar com chocolate não é fácil, já que a temperagem não pode ficar exposta a fatores externos, como o calor ou frio do ambiente. Além disso, tenha ferramentas, como panelas, facas e refratários, apenas para o doce, já que ele é sensível a odores e pode pegar facilmente o cheiro de outros produtos.

Existem alguns utensílios que não são obrigatórios, se o trabalho com o chocolate for um hobby, mas que são um investimento necessário, caso decida seguir um caminho de vendas, como balança digital e termômetro.

2. Evite contato com água

Chocolate e água não são amigos quando a conversa é temperagem, já que o líquido pode fazer o doce queimar. Seque bem todos os utensílios, frascos, panelas e bancada antes de começar todo o processo.

3. Corte o chocolate em pequenos pedaços

Seja no banho-maria ou no micro-ondas, o chocolate deve ser cortado em pedaços pequenos para facilitar o processo de derretimento.

Caso opte pelo banho-maria, lembre que o chocolate nunca deve ser derretido diretamente no fogo, já que pode queimar. Se isso acontecer, você perderá essa porção, o que também pode acontecer com quem usa o micro-ondas, por isso, cuidado redobrado.

Para usar o micro-ondas, coloque pouco tempo, de 15 a 30 segundos, dependendo da porção, e vá mexendo o chocolate antes de colocá-lo novamente para derreter.

4. Aprenda sobre temperagem

A temperagem é um termo muito conhecido por quem trabalha no meio da confeitaria e consiste no processo de transformar o chocolate em estado líquido, para fazer moldagens e coberturas. A ideia pode até parecer fácil, mas existem várias técnicas e regras.

Por isso, se você quer trabalhar com chocolate profissionalmente, este é um dos passos mais importantes. Busque cursos, vídeos ou informações em blogs, pois, ao dominar a temperagem, muitos dos problemas com a guloseima são resolvidos.

5. Permita-se errar

Trabalhar com chocolate não é uma tarefa simples, afinal, o composto tem várias particularidades que devem ser respeitadas, como a temperatura. Nem todo mundo tem como controlá-la dentro de casa ou do lugar em que for trabalhar com o chocolate, por isso, saiba que nem tudo poderá sair como o planejado.

Assim, permita-se errar e aprender mais sobre o mundo do chocolate. Se o seu bombom não saiu tão bonito, seu chocolate ficou marcado ou seu recheio não está na textura ideal, reveja o procedimento e busque entender qual é o erro ou o que pode ser melhorado.

Com a internet, muitos têm a ideia de que qualquer um que se arrisca na cozinha pode fazer doces geniais, lindos e deliciosos, mas nem tudo o que está nas redes representa a verdade. Além disso, são poucos amadores e profissionais que decidem falar sobre seus erros, mas isso não significa que não os cometam.

O importante é sempre aprender e se divertir. Gostou das dicas? Compartilhe com um amigo (a) que ama chocolate.