Dicas de receitas com chocolate em pó

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 2 de agosto de 2022.

Algumas comidas e bebidas são difíceis de alguém não gostar, por possuírem aqueles sabores certeiros, como vários doces e sobremesas, por exemplo. Dentre o mundo dos doces, o chocolate, com certeza é aquele difícil de negar quando te oferecem, independente da forma na qual ele esteja, pois, além de saboroso, é um ingrediente super versátil.

Dentre tantas versões desse doce tão querido, o chocolate em pó é bem famoso no mundo todo por fazer parte de diferentes receitas e deixar qualquer preparo ainda mais saboroso. Acompanhe o artigo a seguir e veja algumas dicas de receitas feitas com chocolate em pó.

Bolo pudim de chocolate

Para esse delicioso doce, você vai precisar de:

● 1 lata de leite condensado;

● A medida da lata de leite condensado de leite integral;

● 5 colheres (sopa) de chocolate em pó;

● 1 colher (sopa) de maisena.

Para a calda:

● 1 e ½ xícara de açúcar refinado;

● ½ xícara de água.

Para o bolo:

● 2 copos de açúcar;

● 2 copos de farinha de trigo;

● 6 colheres (chocolate em pó);

● 6 ovos.

Modo de preparo

Inicie o preparo com o pudim, bata todos os ingredientes no liquidificador e reserve. Leve o açúcar para o fogo e sempre mexa. Quando chegar no ponto de caramelo, acrescente a água e deixe derreter por completo em fogo baixo. Ao atingir o ponto de calda, despeje em uma forma com furo central.

Vá para o preparo do bolo, misturando a farinha de trigo com o chocolate em pó, o fermento e passe por uma peneira. Reserve.

Após isso, bata as claras em neve, com o açúcar e as gemas por cerca de 10 minutos, até se transformar em uma espuma branca. Aos poucos, misture os ingredientes secos, misture delicadamente até se tornar uma massa homogênea e reserve.

Para a montagem, coloque a massa do pudim sobre a forma já com a calda e, após isso, coloque a massa do bolo. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 45 minutos. Desenforme com cuidado e decore de acordo com sua preferência.

Chocolate quente especial

O chocolate em pó também pode estar presente em um delicioso chocolate quente e, para essa receita, você vai precisar de:

● 1 litro de leite desnatado;

● 1 lata de leite condensado;

● 4 colheres (sopa) de chocolate em pó;

● 2 colheres (sopa) de amido de milho;

● Canela em pó para polvilhar.

Modo de preparo

Inicie o preparo desse delicioso chocolate quente batendo todos os ingredientes no liquidificador, exceto a canela. Leve essa mistura ao fogo médio até o líquido ferver e engrossar.

Coloque em uma caneca grande, polvilhe canela em pó e se delicie!

Calda de chocolate

Saber fazer a calda de chocolate perfeita faz toda a diferença, pois você acaba tendo algo versátil que pode complementar diversas sobremesas diferentes. Para essa calda, você vai precisar de:

● 4 colheres (sopa) de chocolate em pó;

● 2 colheres (sopa) de margarina;

● ⅔ de copo de água.

Modo de preparo

Em uma panela, pegue os ingredientes e coloque em fogo médio, exceto a água. Adicione a água aos poucos e mexa sem parar, até ferver e obter uma consistência firme.

Essa calda serve para bolos, pães, sorvetes, dentre outros doces.