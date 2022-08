Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de agosto de 2022.

Os Estados Unidos são conhecidos por uma série de questões, como os jogos de cassino, os parques temáticos, até mesmo a política. No entanto, nada faz com que o mundo olhe mais para a América do Norte como o Super Bowl.

O Super Bowl é a grande final da NFL, que junta os melhores times das Conferências Leste e Oeste do futebol americano. Para falar desse evento de audiência mundial, listamos os maiores campeões do Super Bowl em cada década.

1967 a 1970 — Green Bay Packers (2 títulos)

Na década da criação do Super Bowl, o maior campeão é aquele que detém mais títulos da NFL desde a criação do campeonato, em 1920, com 13 títulos no total.

O time de Wisconsin é um dos mais tradicionais da NFL, e um dos fatos que contribui para isso é ter justamente sido o primeiro campeão do Super Bowl.

1971 a 1980 — Pittsburgh Steelers (4 títulos)

O que o Steelers conseguiu fazer na década de 70 é tido como histórico até hoje, não só por ser a melhor sequência de uma franquia em 10 anos, mas também por ser ela a responsável por colocar o time de Pittsburgh no topo da lista dos campeões do Super Bowl.

1981 a 1990 — San Francisco 49ers (4 títulos)

Quando comparada à boa fase do Steelers de 70, pode-se dizer que a dinastia do 49ers foi mais longeva e mais consistente. Na década de 1980, a franquia californiana ganhou quatro títulos, e veio a conquistar mais um na década seguinte, em 1995. No fim do milênio, esse foi um dos melhores times para apostar online.

1991 a 2000 — Dallas Cowboys (3 títulos)

A popularidade que o Cowboys conquistou na última década do milênio, com três dos seus cinco títulos, é refletida até hoje. Essa franquia representa, atualmente, o time mais valioso do mundo no futebol americano.

Por mais que o último título seja de 1996, o Dallas ainda se mantém como uma das franquias mais importantes da NFL e quase sempre entra forte para a conquista do Super Bowl.

2001 a 2020 — New England Patriots (6 títulos)

O Patriots é o time da moda. Os seis títulos da franquia foram conquistados nas duas décadas do milênio, com três em cada.

Muito da popularidade do time se deve por Tom Brady, maior jogador de futebol americano em toda a história, que participou de todas as conquistas da franquia de Massachusetts. Enquanto essa lenda esteve no time, era muito difícil não optar pelo Patriots nas apostas esportivas da NFL, principalmente no Super Bowl, já que o time chegou a 9 decisões nesses 20 anos.