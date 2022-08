3 Maneiras de dobrar toalhas de banho e economizar espaço

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de agosto de 2022.

A forma que você organiza suas toalhas de banho pode ser decisiva na hora de economizar espaço e fazê-las durar mais. Veja como dobrá-las e guardá-las da melhor forma

Itens grandes e com muito tecido, como roupa de cama e toalhas de banho podem ser um problema no dia de arrumar o guarda-roupa. Você pode estar perdendo muito espaço dependendo da forma que dobra suas toalhas. Dobrá-las corretamente, além de otimizar o armazenamento das prateleiras, faz com que elas durem por mais tempo.

Independente do tipo e tamanho das suas toalhas, com essas dicas de dobraduras, você conseguirá deixar suas toalhas iguais às toalhas encontradas em quartos de hotéis e seus dias serão muito mais práticos. Confira!

Com que frequência lavar as toalhas de banho?

Antes de partir para a parte de dobrar, é necessário atenção na lavagem das suas toalhas:

Ao secar o corpo, a toalha absorve as células mortas que saíram com o banho. Por isso, o ideal é lavá-la, no mínimo, uma vez por semana;

Não é necessário passar toalhas com ferro, o calor destrói os fios e os torna ásperos. Então, é do varal direto para o guarda-roupa;

Lave-as separadamente de outras peças de roupa;

Não precisa exagerar na quantidade de sabão em pó;

Evite estender em ganchos , prefira um local em que elas possam ficar esticadas;

Não use amaciante , pois tira a maciez da toalha;

Prefira lavar com água fria;

Deixe secar bem antes de guardar , para não proliferar fungos e bactérias.

Como dobrar as toalhas de banho

Depois de pegar a toalha sequinha no varal, é hora de dobrar. Uma boa dobradura evita aquele problema de pegar uma toalha do armário e todas caírem juntas e ainda abre espaço no guarda-roupa. Veja as 3 melhores formas de dobrar suas toalhas!

Rolinhos

O rolinho é a forma mais comum, usada até em hotéis de luxo, com ele é possível empilhar várias toalhas em pouco espaço. Porém, existe uma técnica para deixar o rolinho mais firme. Siga este passo a passo:

Com a toalha na horizontal, dobre uma das extremidades formando um triângulo; Dobre-a no meio; Vire a dobra para baixo; Enrole-a no sentido do comprimento até sobrar apenas a ponta do triângulo; Coloque a ponta dentro do rolinho, dessa formam ele não desenrolará facilmente.

Retângulo fino

Se você precisa de espaço vertical, esse é o formato ideal. Veja como fazer:

Coloque a toalha esticada em uma sua superfície de frente para você; Dobre-a no meio, deixando um lado um pouco mais comprido que o outro; Dobre-a novamente, mantendo o espaço no encontro das pontas; Vire o lado mais curto para você; Faça duas dobras, como se a dividisse em três partes.

Envelope

Dobra envelope

Com essa forma de dobrar toalhas, você garante elegância sem perder praticidade. Faça assim: