Streamers de cassino crescem em 2022: Veja!

* Por: Redação - 13 de agosto de 2022.

De uns tempos para cá temos visto uma quantidade grande de novos streamers no mercado. E, eles estão dominando diversos segmentos, podem ser jogos, pode ser maquiagem e até vida cotidiana.

Alguns atraem milhões de seguidores e podem ser um grande sucesso. Entre 2021 e 2022 os conteúdos se expandiram e algo que era somente uma brincadeira aleatória se tornou uma grande forma de colocar conteúdo na internet.

Em 2022, eles estão se consolidando e chegando um novo player ao mercado pela facilidade e divertimento em estar nesse segmento. Estamos falando aqui dos novos streamers de cassino.

Até um tempo atrás era algo muito aleatório, porém passou a ser uma constante e até outros segmentos começaram a jogar para entreter seu público. Por exemplo, alguns streamers de jogos online como: Dota 2, League of Legends e muitos outros fizeram jogadas em um cassino online para seus seguidores.

Recentemente, uma stream de jogos foi notícia por ter rendido 98 mil nas máquinas de caça-níquel, fazendo a diversão do público e levando uma bolada para casa. A streamer Rebeca Gamer teve um grande valor em sua conta somente por girar e mostrar suas jogadas para as câmeras. O conteúdo é muito simples e muito efetivo para quem quer aprender a brincar.

Mas, o que são os streamers de cassino?

As características podem variar de acordo com o jogo ou com a dinâmica criada pelo streamer de cassino. Porém, é muito comum que os jogos sejam mais dinâmicos e que dê para fazer várias jogadas em uma só noite.

A diversão para quem assiste é poder torcer para que saia um valor alto ou até mesmo pequenas vitórias. Isso tudo sem ser necessário apostar nada. Muitos dizem que é como assistir uma partida de jogos virtuais, a diferença é que a empolgação aumenta pode ser a chance de ter um grande dinheiro como retorno.

Muitos dos que assistem também jogam e pode ser uma forma de passar o tempo. O jogo mais utilizado, sem dúvida nenhuma, é o famoso caça-níquel. Aqueles jogos de máquina onde basta colocar uma ficha e girar a manivela para ser sorteado.

Porém, existem pessoas que praticam o poker e até o jogo do bingo, Depende de como o público relaciona ao conteúdo e como o jogador se sente com cada uma das jogadas. Existe, inclusive, alguns que acabam por deixar o próprio público decidir o tema ou o tipo.

É possível jogar online?

Sim, apesar de ser uma prática proibida em território nacional, os jogos de cassino online não são algo que está fora da lei. Você pode provar sem problemas que não terá nenhuma forma de repreensão pela lei.

Vale sempre estar de olho para que tenha um jogo seguro, já que todas as casas indicam que o cassino e as apostas esportivas possuem uma característica de entretenimento. Quando passa a impactar em sua vida, isso quer dizer que tem um problema com o jogo e deve buscar parar com a prática.

Lembrando que uma relação saudável com aquilo que praticamos é sempre prioridade. E, até mesmo outros tipos de jogos podem gerar o vício. O problema não é o cassino ou as apostas e sim a relação que se tem com o jogo.

Onde se joga online?

Bom, esse é um fator fundamental para quem está afim de praticar e passar um tempo. Os sites que fornecem apostas, conhecidos como cassinos online, são sites que precisam ser verificados antes de colocar seu dinheiro.

Isso porque, todos que são confiáveis contam com uma certificação e fiscalização por um país de referência. Este normalmente é Gibraltar, Malta, Curaçao e em alguns casos Irlanda, Reino Unido ou Austrália.

