Gol amplia ofertas de voos de Montes Claros para Brasília e Salvador

* Por: da redação - 3 de setembro de 2022.

Montes Claros agora conta com voos para Brasília e Salvador. Novas rotas começaram a operar no começo do mês de setembro.

A Gol ampliou a oferta de voos no Aeroporto de Montes Claros (MOC). Em setembro, a companhia área começou a ofertas novas rotas que passam a ligar o município mineiro a outras duas importantes capitais do Brasíl: Brasília (BSB) e Salvador (SSA). São voos diretose em três frequências semanais, de ida e volta.

A partir do aeroporto Mário Ribeiro, em Montes Claros, os passageiros podem embarcar para a Capital Federal às terças, quintas e sábados, a volta acontece nos mesmos dias da semana. Para a capital da Bahia, as decolagens também são às terças, quintas e sábados, frequência que se repete para a volta a cidade.

Os novos voos de Montes Claros para Brasília e Salvador são operados pela companhia parceira VOEPASS, a serviço da Gol. Outra boa notícia para os passageiros da companhia aérea e que utilizam as rotas Montes Claros-Brasília e Montes Claros-Salvador é que eles podem acumular milhas e resgatar passagens pelo programa de fidelidade Smiles.

A partir da capital do País, os clientes têm à disposição uma ampla malha aérea nacional e internacional disponibilizada tanto pela Gol quanto pelas companhias parceiras, com mais de 30 destinos a escolher. Já do aeroporto internacional de Salvador e demais aeroportos do estado da Bahia, são nada menos que 50 voos diários para diferentes localidades.