Como atrair clientes para sua loja através da internet?

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de setembro de 2022.

Destacamos que uma das principais preocupações de todo empreendedor que trabalha dentro do campo digital é atrair clientes para a sua loja virtual. Afinal, você não consegue vender se não tiver um público específico?

O e-commerce vem sendo uma prática que uma loja virtual sem visitantes tende a investir o seu dinheiro e abrir uma vaga física no fundo de uma galeria abandonada. Como as pessoas não sabiam que ela estava lá e sua loja não vendia nada, pouco a pouco seu negócio foi perdendo oxigênio. Este é um perigo real.

Por isso, investir em técnicas para atrair clientes para sua loja virtual é fundamental. Este é um trabalho que tende a ser feito de forma inteligente e contínua para atrair cada vez mais pessoas a cada dia.

É muito importante que você invista em bons cursos, como, por exemplo, Cursos de Informática e de marketing.

Como atrair cada vez mais clientes?

Algumas práticas e estratégias tendem a trazer total diferença dentro dos resultados do seu negócio online. Com isso em mente, vamos lhe mostrar algumas das principais dicas com o objetivo de aumentar as suas vendas. Confira abaixo:

1. Forneça um bom atendimento ao cliente

As pessoas que compram em uma loja geralmente optam por fazê-lo porque o estabelecimento lhes prestou um excelente serviço. Um bom atendimento ao cliente é fundamental para a fidelização de um cliente e as decisões de compra. Portanto, as lojas precisam ter interações eficazes, positivas e graciosas com os clientes.

A melhor forma de se comunicar com seus clientes e fornecer as respostas que eles precisam é ter uma equipe preparada para tirar dúvidas e responder ao chat online. Além disso, considere oferecer aos clientes um canal de atendimento que proporcione uma experiência prática e objetiva, como WhatsApp ou chat online.

O envolvimento com a marca de uma empresa aumenta a chance de comprar deles. Isso ocorre porque quanto mais agradável for um cliente, mais ele gostará de interagir com a empresa.

Tomar este suplemento pode aumentar significativamente sua taxa de conversão.

2. Capricho em uma apresentação virtual

Uma imagem vale mais que mil palavras na hora de construir um e-commerce, então fique atento ao seu diretório online. Como os clientes não terão a oportunidade de experimentar o produto, você precisa fornecer a melhor visualização possível por meio de uma vitrine virtual.

A experiência visual de um marketplace digital é muito importante para as decisões de compra. Com isso em mente, certifique-se de que seu site de vendas tenha sempre excelentes fotos do produto.

Invista sempre em imagens que mostrem itens de diferentes ângulos. Assim, os clientes poderão entender melhor seu tamanho e disponibilidade.

Se você deseja aprender mais sobre o design, indicamos que você faça Cursos de Informática e de Design com o objetivo de melhorar a sua arte.

3. Faça Marketing de Conteúdo

O marketing de conteúdo vem sendo uma excelente técnica para alcançar clientes organicamente. Essa é uma estratégia que leva em conta a premissa de entregar primeiro e de pedir depois.

Então, a ideia é que você mostre ao seu público sua autoridade sobre o assunto, postando dicas, curiosidades, histórias de sucesso e outros modelos de materiais que ajudem seu público-alvo a se aproximar da mudança que deseja e da transformação resultante do seu produto.

Assim que o público começar a se referir à sua marca como uma grande referência, ele começará a indicá-la e estará mais propenso a comprar quando você oferecer um produto. Assim, atraindo clientes, você está pronto para fazer com que seu público compre de você.

4. Publicar unboxing e comentários

Unboxing e reviews são táticas empregadas por empresas que buscam ganhar cada vez mais a confiança do consumidor. Unboxing é um vídeo que mostra clientes reais recebendo produtos, unboxing, testando e revisando itens.

As avaliações são depoimentos de consumidores que compraram o produto ou serviço. Além de aumentar a confiança do consumidor em sua loja, esse tipo de conteúdo tende a agregar valor à sua marca.

5. Aproveite o aniversário

Um aniversário é uma ótima oportunidade para atrair clientes para sua loja. Durante esses tempos, os consumidores tendem a procurar uma grande variedade de diversos produtos e de marcas. Dessa forma, com as técnicas de vendas corretas, você pode chamar a atenção deles.

Criar eventos para o Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Natal, etc. exige algum esforço. Em datas especiais, os consumidores desejam encontrar algumas condições que são mais competitivas, por isso, é necessário considerar promoções e eventos atrativos.

Além disso, é preciso muita promoção em sua loja virtual e em todos os canais de vendas e redes sociais. Usar banners para o e-commerce e e-mail marketing é uma ótima forma de divulgar os eventos especiais da sua loja.

Além disso, uma excelente estratégia em atrair clientes é sempre oferecer descontos progressivos. Você pode configurar esse recurso na Nuvemshop usando o aplicativo Promotion Creator.

6. Faça parceria com influenciadores

Os influenciadores digitais já foram céticos em relação aos varejistas, mas estão gradualmente provando seu valor. Hoje, eles são uma parte importante para formar a opinião pública sobre determinadas marcas e atrair cada vez mais clientes.

Como as palavras dessas pessoas são muito valorizadas, basta que apontem seu produto de forma positiva, o que resulta em altas buscas nas redes sociais.

Porém, trabalhar com influenciadores será muito mais do que trabalhar somente em contratar alguém. Você deverá tomar alguns cuidados, pois qualquer erro poderá ocasionar em um problema grave.