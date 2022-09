Consórcios: Quais as vantagens e desvantagens?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de setembro de 2022.

Sempre antes de avaliar se realmente vale a pena fazer um consórcio, é preciso ter muito claro o que é um consórcio e quais são os conceitos envolvidos. O sistema de alianças é uma ferramenta para o progresso social, permitindo o acesso a serviços e bens.

Em um consórcio, as pessoas físicas ou jurídicas têm um objetivo em comum, devem trabalhar em conjunto para a geração de capital por meio de parcelas, denominado fundo de investimento. Pode ser utilizado por todos os participantes da aliança, seja para aquisição de bens ou serviços.

Sonhar com a casa própria, comprar um carro novo ou uma moto são alguns dos objetivos de diversos brasileiros. No entanto, segundo os Cursos de investimento, se a pessoa deseja comprar esses produtos à vista é muito alto. Além disso, ao considerar o financiamento, as taxas de juros são assustadoras. Por isso, os consórcios estão se tornando cada vez mais populares.

No entanto, este modelo tem suas peculiaridades. Ao contrário de uma compra imediata, um consórcio costuma ter uma espera maior para possuir um imóvel ou veículo, porém mesmo assim há algumas vantagens e benefícios.

Portanto, entender o que é uma aliança, principalmente entender os prós e contras desse modelo de aquisição!

Vamos lá?

O que é um consórcio?

É um meio de aquisição que conecta pessoas com um objetivo comum de adquirir um bem ou serviço. Mensalmente, os consórcios pagam o valor estipulado no contrato, e a soma desse valor gera uma economia mútua. Dessa forma, a empresa gestora do consórcio atrai participantes para receber a carta de crédito e depois adquirir o produto.

Todos os membros estão cobertos até o término do contrato. No entanto, é possível aumentar suas chances de ser “selecionado”.

Para isso, é necessário licitar, que será basicamente um adiantamento parcelado para melhorar sua posição na equipe financeira.

Desvantagens

Sem dúvida, o principal ponto negativo é a velocidade. No financiamento, o crédito será aprovado no ato da assinatura, enquanto no consórcio ele precisa ser considerado, o que pode levar tempo. Portanto, você precisa estar sempre ciente da situação no qual você deseja realizar a compra.

Além disso, outra desvantagem será a falta de liquidez desta forma. Ou seja, é impossível cancelar o contrato e simplesmente receber o valor que será pago. Portanto, entenda que, ao celebrar este contrato, você está assumindo um compromisso de longo prazo consigo mesmo.

Finalmente, outro problema com a luta contra os sindicatos são os golpes. Justamente por estar em alta e ter diversas vantagens listadas abaixo, esse sindicato é alvo de diversos criminosos. Compreendendo isso, sempre pesquise bastante e procure entender o histórico do administrador antes de fazer qualquer protocolo.

Vantagens

Para começar, o ponto principal provavelmente são as parcelas baixas oferecidas pela maioria dos sindicatos. No entanto, isso traz uma tonelada de benefícios, que alguns veem como bons e outros como ruins. A verdade é: cuidado para não inadimplir porque os prazos de pagamento são longos!

Acima de tudo, outra grande vantagem, segundo os Cursos da área de financiamento, será a liberdade de usar cartas de crédito. Ou seja, você poderá usar o valor postado para diversas finalidades, mesmo que a intenção original fosse uma. Por esse motivo, muitas pessoas tratam dessa forma como um investimento, pois você “reivindica” um valor todo mês e pode acabar trabalhando em um grande projeto.

Agora que você sabe como funciona, você pode avaliar se as diretrizes do modelo se encaixam na sua intenção e no seu bolso. Se você deseja se organizar antes de planejar um consórcio, busque uma empresa que você tenha confiança. Vá atrás de clientes da empresa, e busque esclarecer todas as suas possíveis dúvidas.

Conceitos importantes sobre consórcios

É comum que um consórcio seja descrito como um investimento, mas isso não é uma afirmação verdadeira. Por serem mais benéficos que o financiamento, as pessoas – por engano – acabam se confundindo. Então, sem dúvida, você entenderá sobre todos os conceitos básicos sempre antes de decidir se um consórcio realmente é válido.

Administrador afiliado

A pessoa será responsável pelo grupo de consórcio, o gestor é a pessoa responsável pela atribuição de crédito a todos os participantes de um determinado grupo. O Banco Central do Brasil exige um administrador de consórcio autorizado para operar.

Banco central do brasil

O responsável pela supervisão, coordenação, inspeção, supervisão e controle das possíveis atividades do sistema da Commonwealth desde 1991, de acordo com a Lei da Commonwealth. É também a autorização que ele concede ao administrador para operar.

Lei dos Consórcios

A Lei nº 11.795 de 2008 regulamenta todo o sistema de consórcio e trata do autofinanciamento. A Lei do Consórcio é complementada por atos normativos promulgados pelo Banco Central do Brasil.

Autofinanciamento

Segundo o site do banco central, um consórcio é um conjunto de pessoas com prazo e com determinado número de ações pré-determinadas, promovido pelo administrador do consórcio, com o objetivo de fornecer os devidos acesso a bens ou serviços por meio de autofinanciamento.

Um administrador de consórcio é uma instituição cujas operações devem ser autorizadas pelo banco central. Pode facilitar a venda de um consórcio de diversos produtos e de serviços, como, por exemplo: automóveis, máquinas, imóveis, pacotes de viagens, etc.

Em nosso exemplo, digamos que o administrador decida organizar uma aliança de carros. O administrador não definiu exatamente qual será a marca e o modelo, porém tem um valor, representado pela determinada carta de crédito.