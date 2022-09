4 Dicas para começar a economizar para a aposentadoria

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de setembro de 2022.

Estamos todos em diferentes estágios da vida. Para algumas pessoas, a aposentadoria está próxima, e com isso vem a preocupação de que talvez não possam arcar com o estilo de vida a que estão acostumadas ou desejadas. Para outros, a aposentadoria está tão distante que raramente lhes vem à mente e, quando vem, é rapidamente posta de lado.

Não deve importar a idade de alguém quando se trata de aposentadoria. A aposentadoria deve estar na mente de todos. Sim, quanto mais velho se envelhece, mais perto se chega da aposentadoria. Entretanto, o dinheiro guardado quando se é jovem acaba valendo muito mais quando se é velho, devido aos juros compostos. Economizar por um período de tempo não precisa ser difícil ou complicado, é mais uma questão de consistência. Portanto, aqui estão cinco maneiras de economizar consistentemente dinheiro que pode ir diretamente para o seu fundo de aposentadoria:

Trabalho paralelo

Muitas pessoas conseguirão um pequeno trabalho secundário onde ganham algumas centenas de dólares por mês para colocar diretamente na aposentadoria. Isto só levará cerca de 10 a 20 horas por mês, dependendo de quanto você recebe, mas pode ter resultados drásticos quando se trata de se aposentar a tempo ou mesmo de se aposentar mais cedo. Se você puder começar a arrumar algumas centenas de dólares por mês aos 25 anos, você provavelmente poderá se aposentar pelo menos 10 anos mais cedo. Não vale a pena trabalhar uma ou duas horas extras por semana?

Mudança de hábitos

Quase todos têm alguns hábitos que fazem quase todos os dias, o que custa uma pequena quantia de dinheiro. Para algumas pessoas, é aquela xícara de café pela manhã. Para outros, é comer fora à hora do almoço todos os dias. Qualquer que seja seu hábito, agora é a hora de cortá-lo. O café é uma das despesas diárias mais fáceis para muitas pessoas de cortar. Você pode encontrar muitos benefícios de custo para cortar sua compra de café matinal e comprar sua própria máquina de café expresso. Não só o dinheiro é economizado, mas também há outros benefícios.

Basta fazer isso

Algumas pessoas ganham dinheiro suficiente para não terem que fazer muitas mudanças em seu estilo de vida cotidiano. Elas só precisam começar a guardar um pouco de dinheiro a cada mês. Se este é você, então você está na melhor situação. Se atualmente você está ganhando mais do que gasta a cada mês, uma parte desse dinheiro deve sempre estar indo para a aposentadoria. Também não tem que ser uma grande parcela, especialmente se você é jovem. A chave para ter dinheiro suficiente para se aposentar não é guardar grandes pedaços de cada vez, mas sim guardar pedaços menores por toda a vida.

Portanto, comece a investir o mais rápido possível. Instrumentos de investimento de longo prazo, tais como ações, são bons para começar. Uma vez que você se torne um pouco mais proficiente em investir e negociar, você também pode se aventurar em negociações Forex e CFDs. Entretanto, você precisa estar ciente de que trabalhar com um corretor confiável é da maior importância se você estiver interessado em tais estratégias de investimento de alto rendimento. Você pode ter uma idéia dos corretores mais conceituados do Brasil visitando este site: https://www.trusted-broker-reviews.com/pt-br/

Comprar uma casa

Se você ainda estiver alugando uma casa e tiver a capacidade de comprar uma casa, então talvez seja a hora de fazê-lo. Muitas pessoas se aposentam cedo com a renda de possuir várias casas. Está comprovado que as casas têm um valor superior ao longo do tempo e que o fazem há mais de cem anos. Claro, há tempos difíceis quando os valores das casas caem por alguns anos, mas se você comprar uma casa e se agarrar a ela por tempo suficiente, você descobrirá que economizará uma quantia significativa de dinheiro que pode ser usada para a aposentadoria. Quando você paga seu aluguel todo mês, você provavelmente está pagando para que alguém se aposente mais cedo.

O verdadeiro tema deste artigo é fazer algo. É sempre o melhor momento agora para começar a economizar para a aposentadoria. Faça o que puder, e você não se arrependerá no futuro.