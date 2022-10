Subway é franquia que favorece personalização

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de outubro de 2022.

A rede de fast food Subway é conhecida por oferecer lanches mais saudáveis, contendo uma boa variedade de ingredientes para criar seu sanduíche ideal. O método de pedido da empresa permite que o cliente escolha como será cada parte de seu prato, resultando em um lanche que se adapta perfeitamente ao gosto do consumidor.

Assim que você chega a uma unidade Subway, pode selecionar o tamanho do seu sanduíche, qual será o pão, o recheio e demais ingredientes que farão parte de seu prato. A personalização inclui adicionar itens como queijo, bacon, pepperoni e cream cheese, bem como solicitar que algo não seja incluído, como pepino e pimentão. A rede oferece diferentes possibilidades de combos entre sanduíches, bebidas, cookies, batata rosti e outros produtos. Assim, cada cliente pode montar seu próprio combo, com os itens que prefere.

É claro que não faltam variadas sugestões de lanches no cardápio, para aqueles que não curtem muito a ideia de ficar pensando sobre cada ingrediente que fará parte de seu sanduíche, preferindo escolher uma combinação já definida pelo restaurante. É importante destacar que o Subway conta com opções de lanches para vegetarianos e, assim como nos demais pratos, pode-se acrescentar ingredientes ou dispensá-los, conforme o gosto do cliente.

Para os consumidores que desejam aproveitar as promoções da rede de fast food, o ideal é sempre estar de olho no Barato Do Dia. A promoção é diária e, a cada dia da semana, um sabor diferente de lanche estará em promoção. É possível comprar um sanduíche da linha por menos de R$15, incluindo algumas modificações do seu gosto.

Você pode ver mais informações sobre os Subway preços aqui e descobrir quando o seu sabor favorito estará em promoção. Além desta oferta, vale a pena estar sempre atento a outras vantagens que a rede venha a lançar. É bastante comum que o Subway surja com novas opções no cardápio ou ofereça promoções muito atrativas, como o sanduíche em dobro. A adição mais recente é a linha de lanches inspirados na NBA, com opções fazendo referência a diferentes equipes da liga de basquete norte-americana. E não é nenhum exagero pensar que a empresa possa trazer em breve algumas opções inspiradas em seleções que estarão na Copa do Mundo do Catar. A competição terá início em breve e seria muito interessante poder aproveitar novos sabores enquanto acompanhamos os jogos.

Com tanta criatividade e frequentes novidades na rede, o Subway se tornou uma franquia de bastante sucesso. A história do fast food teve início em Bridgeport, uma cidade no estado de Connecticut, Estados Unidos. Fred DeLuca, aos 17 anos, tinha o sonho de se tornar médico, porém, não dispunha de dinheiro para arcar com o curso. Foi um amigo da família que sugeriu que o rapaz abrisse uma lanchonete e vendesse lanches do tipo “submarino”, o que se tornaria a marca registrada da empresa. Peter Buck foi quem realizou o empréstimo que permitiu a Fred abrir a primeira unidade Subway, em 1965. Peter passou a ser sócio do rapaz e juntos expandiram o negócio. Não demorou muito para que a dupla abrisse novas unidades da rede e desse início a uma franquia de restaurantes em Connecticut. Atualmente a marca conta com mais de 39 mil unidades em todo o mundo.

Acompanhando a história da empresa, fica evidente que desde o início houve a intenção de fazer um trabalho que fosse destacado e diferente daquilo que era feito pelos concorrentes. A motivação explica o sucesso do Subway, que propõe, para além da refeição rápida, uma opção que seja mais personalizada e ideal para o cliente, respeitando o gosto de cada consumidor.

A marca trouxe uma nova forma de se pensar em lanches rápidos, possibilitando que eles sejam montados diante do cliente e incluindo os ingredientes que ele desejar. O Subway, também se adapta aos consumidores que preferem algo mais tradicional, permitindo que eles optem por uma das muitas ofertas pré determinadas. A estratégia leva pessoas dos mais variados gostos a frequentarem os restaurantes da rede, encontrando a sua versão ideal de sanduíche, ou experimentando todas as combinações de sabores que se possa criar. Tudo isso com promoções diárias e novidades constantes no cardápio.