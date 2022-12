A origem do futebol e contexto histórico

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de dezembro de 2022.

O esporte coletivo mais popular do mundo é o futebol. Cerca de 270 milhões de pessoas trabalham em empregos diretamente ligados ao futebol, seja como jogadores ou árbitros, segundo dados da Federação Internacional de Futebol (FIFA)|1|.

O século 19 viu o desenvolvimento do futebol moderno na Inglaterra, mas registros históricos sugerem que costumes esportivos comparáveis são anteriores a isso.

Atualmente, os principais torneios de futebol são organizados anualmente por várias organizações de futebol (nacionais, continentais ou internacionais), também são organizadas várias competições de apostas esportivas em sites como a 20Bet Brasil. Um setor rico que movimenta muito dinheiro e influencia a política globalmente também populariza o esporte entre as massas de empregados.

O futebol e sua história no mundo

Como vimos, o futebol moderno não começou até o século 19, mas há evidências de que os humanos já praticavam jogos com uma estética comparável centenas de anos antes. A prática mais antiga conhecida que se assemelha ao futebol remonta à China, por volta de 3000 aC.

No entanto, os relatos históricos não incluem apenas o povo chinês. Há provas de que os antigos gregos, romanos, japoneses e egípcios participavam de esportes semelhantes ao futebol. Além disso, há relatos de várias populações mesoamericanas (da região da Mesoamérica, atual México e América Central).

Algumas décadas depois, o futebol moderno se desenvolveria, ainda na Inglaterra. Isso resultou da união de clubes que se recusaram a seguir certas regras do rugby e se uniram para estabelecer um esporte diferente em que a bola não era manuseada. A Universidade de Cambridge criou os regulamentos para este novo esporte, o futebol, em 1846.

Os padrões iniciais eram um pouco diferentes de como o futebol é jogado hoje porque ainda estavam em um estágio muito inicial. O regulamento original do futebol, segundo Galeano, “não limitava o número de participantes, o comprimento do campo, a altura do arco ou a duração das disputas”.

Naturalmente, várias modificações foram feitas ao longo do século XIX, incluindo a instalação do goleiro e do árbitro, o estabelecimento do pênalti para as faltas cometidas dentro da área, bem como o uso das mãos para cobrar o lateral. A Federação Internacional de Futebol (FIFA) foi fundada como resultado da expansão do esporte em toda a Europa e seu crescimento, e sua associação inaugural incluiu os seguintes países:

Bélgica,

Dinamarca,

França,

Holanda,

Espanha,

Finlândia e

Suíça.

É importante notar que a FIFA data o nascimento oficial do futebol em 1863, ano em que a Football Association, órgão encarregado de supervisionar o esporte naquele país, foi criada na Inglaterra.

A história do futebol no Brasil

Charles Miller introduziu o futebol no Brasil no final do século XIX. O estudante paulista voltou da Inglaterra em 1894 com várias coisas na mala, entre bolas, uniformes e um livro com as regras. Charles Miller é hoje considerado o fundador do esporte no Brasil por causa disso.

Logo depois de chegar ao país, o futebol rapidamente ganhou popularidade entre a população. A associação era inicialmente exclusiva porque era aberta apenas para a classe alta da sociedade brasileira. No entanto, com o crescimento das cidades do país, times de futebol foram formados e o esporte rapidamente ganhou popularidade entre as classes mais baixas.

O Brasil emergiu como uma grande força no futebol mais de um século após a introdução do esporte. Os clubes brasileiros possuem 10 títulos internacionais (entre Intercontinental e Mundial de Clubes) e 18 títulos sul-americanos. A seleção masculina brasileira conquistou cinco campeonatos mundiais (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002). (considerando a Copa Libertadores da América).

A Seleção Brasileira Feminina conquistou os Jogos Pan-Americanos duas vezes e a Copa América Feminina sete vezes (1991, 1995, 1998, 2003, 2010 e 2018). As melhores campanhas na Copa do Mundo foram em 1999, quando terminou em terceiro lugar geral, e em 2007, quando terminou em segundo.