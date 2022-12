Usando a iluminação para o paisagismo

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de dezembro de 2022.

A luminária será um dos itens que mais faz diferença na hora de criar a decoração do seu jardim de inverno, pois faz com que a iluminação seja mais bem trabalhada e crie um visual elegante, robusto e confortável, exatamente como você havia planejado no papel.

Fazendo um jardim de inverno

Para fazer o seu jardim de inverno, você pode precisar observar alguns fatores como a iluminação natural e como se predispõe a este ambiente. Em seguida, chegou o momento de escolher por uma luminária externa que ajudará a criar um clima muito mais aconchegante e diferente, exatamente como você quer.

Além de toda a iluminação, você precisa lembrar que as plantas e flores são essenciais para criar um efeito visual elegante e que reflita sobre o período mais frio do ano. No entanto, essas formas de vida precisam estar em um local que bata luz, de fato, e que seja a natural para conservá-las e fazê-las ficarem sempre fortes e saudáveis.

Seixos e cascas são perfeitas escolhas a serem acrescentadas no seu jardim de inverno, pois ajudam a remeter àquela sensação de tempo frio, e caso você queira é possível complementar com pedras brancas ou de outras cores que sejam compatíveis com os seus gostos.

Conhecendo os tipos de iluminação de jardim

Para ornar com as decorações mais pesadas, como as que mencionamos logo acima, você deve investir em uma luminária ou refletor LED 100W, pois farão enorme diferença na hora que estiver de noite. No entanto, claro, você precisa ter total atenção com a força das lâmpadas para não criar um efeito visual feio ou muito forte.

O intuito de uma decoração de jardim no período de inverno exige que seja pensado em tipos de iluminações, e é conveniente optar por spots ou LEDs para alcançar os efeitos desejados. Pode-se colocar estes dois objetos tanto no chão, pelo jardim quanto nas paredes do lado externo da sua casa.

Investindo na iluminação

Percebe que as luzes podem ajudar a criar um efeito sofisticado ou a trazer um aspecto mais clean? Dependerá exclusivamente do que você queira fazer na sua decoração, e lembre-se que as luzes precisam sim estar adequadas com o que foi montado no jardim para combinar, e terem um diálogo agradável em que um não sobrepõe o outro.

Escolhendo o tipo certo de iluminação

Uma luminária pode ser o que você esteja em busca, de fato, mas há outras opções interessantes como um refletor LED 100W, que tornará o ambiente bem iluminado e com os tons mais intensos para criar uma sensação de conforto, aconchego e de o ambiente ser quentinho.

As suas escolhas não podem ser feitas aleatoriamente, pois correrá o risco de o ambiente virar uma bagunça e absolutamente nada harmonizar como deveria. É por estas razões que escolher bem as luzes e a sua intensidade farão muita diferença no resultado final e você perceberá este aspecto quando concluir o projeto.

Contando com ajuda profissional

Nada te impede de procurar ajuda de pessoas especializadas na decoração de exteriores, uma vez que tenham o conhecimento adequado para tornar aquele ambiente perfeito e exatamente como você idealizou.

Além disso, para fazer a instalação das luzes é necessário ter ajuda de uma pessoa que saiba fazer este processo. Não é exatamente fácil, precisa de atenção, calma e muita paciência para realizar a ligação das luminárias, LEDs ou spots sem sofrer um choque acidental.