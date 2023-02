Avanço na tecnologia de celulares beneficia setor de apostas online

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 6 de fevereiro de 2023.

Com a tecnologia de telefonia móvel cada vez mais avançada e o gosto dos brasileiros por estes pequenos e maravilhosos aparelhos da modernidade, um dos segmentos que mais tem se beneficiado é o de apostas esportivas online. Vale lembrar que, além de ser o segundo País do mundo em número de celulares – atrás somente dos Estados Unidos – o Brasil tem uma imensa população, com milhões de apaixonados por futebol e outros esportes.

Desde que as apostas online foram legalizadas no país, no final de 2018, o volume de negócios no segmento só faz crescer. Embora faltem dados mais exatos, estima-se que o Brasil já ultrapassou o volume de R$ 10 bilhões em apostas pela rede mundial.

Pelo menos 200 casas de apostas nacionais e internacionais – caso da britânica bet365, líder mundial do setor – já lutam por uma maior fatia entre os brasileiros. Calcula-se que o volume de negócios acima pode até mesmo dobrar a médio prazo, pois muitas pessoas ainda estão descobrindo o universo de entretenimento potencialmente lucrativo oferecido pelos chamados bookmakers.

Cada vez mais os apostadores, inclusive no Brasil, têm preferido fazer seus lances por meio de seus celulares. Passou o tempo em que a pessoa tinha de se locomover para uma área específica para apostar. Ficar na frente de uma tela de PC ou do notebook também não atrai tanto. Com um simples smartphone o jogador pode fazer suas apostas onde e quanto quiser, inclusive em áreas de lazer como praias ou parques públicos.

Para jogar pelo celular o cliente deve baixar o aplicativo gratuitamente na própria internet. No caso da bet365, o app já está traduzido para mais de 20 idiomas, inclusive o português, e vários eventos esportivos de 30 modalidades são transmitidos ao vivo e com qualidade mesmo para um smartphone.

A própria casa informa aos usuários quais partidas de futebol ou basquete, por exemplo, será transmitida. A empresa britânica disponibiliza mais de mil eventos diários aos usuários espalhados por duas centenas de países.

O interessado pode abrir sua conta no próprio site da empresa, com somente alguns toques na tela de seu celular. São pedidos alguns dados pessoais e que a pessoa informe qual o método de depósito e saque de sua preferência. Logo que ingressa no rol de clientes, o iniciante pode requerer o chamado bônus de boas-vindas, que fará com que sua aposta inicial dobre de valor, até um teto que na bet365 é de R$ 200.

Caso o usuário tenha alguma dúvida ou queira fazer uma reclamação, por exemplo, pode ficar tranquilo: as maiores casas de apostas do mundo dispõem de um serviço de suporte ao cliente no qual pode optar por diferentes canais de comunicação. Um chat online 24 horas no ar, e-mail ou telefone são algumas opções de contato.

Também neste caso, o apoio aos clientes está disponível em nosso idioma e o pessoal do atendimento é muito bem treinado e capaz de resolver em poucos minutos alguma demanda por parte dos usuários. O índice de satisfação de uma casa internacional como a bet365 é dos mais altos, com poucas reclamações por parte de seus clientes.

Enfim, com um simples aparelho de celular, internet de mínima qualidade e conhecimento da modalidade na qual pretende apostar, a pessoa pode chegar ao final do mês com um ganho adicional bem interessante. Basta destacar que no Brasil já existem apostadores que conseguem lucrar mais de R$ 10 mil mensais com esta atividade, sem nem mesmo sair de casa e o destaque de lidar com funcionários ou patrões.

Não é a toa que as logomarcas de muitos bookmakers já podem ser vistas nos uniformes dos principais clubes de futebol do País e em placas ao redor dos estádios. O segmento com certeza veio para ficar e o Brasil é uma prioridade para as empresas.