Kaio Jorge no Cruzeiro? Questionado sobre a situação do atacante, Ronaldo respondeu

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de fevereiro de 2023.

Essa pergunta foi “bombardeada” durante o programa semanal de Ronaldo nesta segunda-feira, 6 de junho: o atacante Kaio Jorge, 21 anos, ex-jogador do Santos, vai jogar pelo Cruzeiro este ano?

Após rumores dominarem em sites como a Bizzo Casino e redes sociais, fãs questionaram a gestão celeste. Segundo Mauro Motta, amigo da família do atacante, Kaio, que hoje está no Juventus, está perto de fechar contrato com o Cruzeiro durante o programa “Momento Esportivo”.

Embora Ronaldo tenha evitado discutir a possibilidade de contratação, ele demonstrou estar ciente da condição física do jogador. Quando o tendão patelar direito de Kaio Jorge se rompeu em fevereiro de 2022, ele não pôde jogar novamente.

“Kaio Jorge sofreu uma lesão no tendão patelar semelhante à minha. Ele ainda está melhorando. Ele teve muito azar na Juventus porque a lesão ocorreu logo. Espero que ele tenha muita sorte e uma rápida recuperação”, disse Ronaldo ao vivo.

Kaio Jorge, jogador formado pelas categorias de base do Santos, foi vendido pelo Peixe em meados de 2021 por cerca de R $18,5 milhões. Foram apenas 11 jogos pela Juventus. Entre 2019 e 2021, participou de 83 jogos vestindo a camisa do Santos e marcou 17 gols.

Pelo menos três funcionários da equipe de Kaio, incluindo o agente Giuliano Bertolucci, foram alvo da reportagem. Mas nenhum deles respondeu aos textos.

O Cruzeiro ainda busca contratar jogadores, apesar de já ter contratado 14 jogadores para a temporada. 22 atletas que fizeram parte do elenco da Celeste na disputa da Série B de 2022 já foram emprestados, vendidos ou demitidos em decorrência de reestruturação da equipe Celeste.