Por que a prata 925 escurece? 

* Por: Jornal Montes Claros - 15 de fevereiro de 2023.

A prata 925 é um importante artefato usado para compor as jóias das pessoas. Entretanto, ao longo do tempo, ela pode escurecer, o que pode causar um certo susto em todos os indivíduos que fazem uso dela e não conhecem o seu processo.

Seja em colares, pulseiras, relógios, brincos, anéis ou até mesmo em simples correntes, a prata 925 é simplesmente a favorita quando o assunto é jóias bonitas, sofisticadas e com um excelente custo-benefício.

Ou seja, de forma resumida, para quem deseja uma boa joia que tenha um excelente preço e custo-benefício diante desse mercado. A melhor opção, com toda a certeza, é uma que seja composta pela prata 925.

Porém, apesar de tantas qualidades que são indiscutíveis, é comum ocorrer um processo de escurecimento nelas, o que para a maioria das pessoas, principalmente para aquelas que não conhecem o processo dela, pode causar uma certa estranheza ou até mesmo uma preocupação.

Isso porque, é comum surgirem pensamentos, como “Como que ela escureceu?”, “Nunca mais poderei usar essa joia?” ou até mesmo “O que fazer?’.

Pensando em tudo isso, esse conteúdo foi criado como uma forma de explicar como funciona o processo de escurecimento de uma prata 925 e também, como resolver isso, caso ocorra.

Desse modo, continue a leitura e entenda tudo sobre a prata 925, como ela escurece e uma boa forma de limpar as suas jóias, se isso acontecer. Dentro desse conteúdo, todos esses tópicos serão abordados.

O que é a prata 925?

Antes de mais nada, é preciso entender o que é a prata 925.

Também conhecida como a prata de lei ou esterlina, é um metal nobre composto por 92,5% de prata e os outros 7,5% de outros metais.

Em resumo, é uma prata que é composta por 92,5% desse nobre metal.

Isso significa um alto rendimento desse metal nobre que pode ser utilizado para o processo de composição de diversas jóias, como por exemplo:

Brincos;

Anéis;

Pulseiras;

Correntes;

Relógios;

Alianças;

Dentre outras jóias.

Portanto, a prata de lei é considerada um dos maiores investimentos para quem deseja uma excelente jóia composta por um nobre metal e que ao mesmo tempo consiga pagar um valor que seja considerado acessível, diante desse mercado.

Vale ressaltar que a prata 925 só é considerada de lei porque, na época, o rei de Portugal, Dom Afonso do século XIII criou uma lei que proibia a produção de qualquer item feito por esse nobre material, que não estivesse em sua composição, no mínimo, 92,5% de prata.

Com tudo isso, é possível afirmar que a prata 925 é um material legítimo e valioso, além de ser cobiçado por diversas pessoas. Porém, por ser um metal nobre, é possível que com o tempo, ocorra um processo de escurecimento nele.

Dessa forma, dá para surgir o seguinte questionamento: Qual a razão da prata 925 escurecer?! Caso queira entender mais sobre isso, continue a leitura.

Por que a prata 925 escurece?

Keyla é uma jogadora de vôlei de 25 anos, focada e extremamente atlética e acabou de ganhar um importante torneio. Como resultado de seu prêmio, seu pai te deu um lindo anel, composto da prata 925.

Portanto, Keyla ficou tão feliz com o seu presente que começou a usar em todos os locais, até mesmo durante os treinos. Com isso, ao longo do tempo, o seu anel começou a escurecer.

A partir desse exemplo, é possível já perceber um dos principais motivos para o escurecimento da prata 925: o suor. Por usar muito durante os treinos, Keyla soava bastante, o que causava o escurecimento da sua joia.

Isso acontece porque o suor é composto por água e sais minerais dissolvidos, que vão para a superfície da jóia e se misturam com outras coisas, o gás sulfídrico ou enxofre, o que causa o escurecimento.

Cuidados para não escurecer a prata 925

Desse modo, com tudo isso visto, é preciso tomar alguns cuidados, como por exemplo, guardar as joias em locais seguros e separados de outras, não usar elas com produto químico ou quando for suar bastante. Assim, poderá preservar sua prata 925 sempre em ótimo estado.

Outros cuidados que também podem ser citados é evitar possíveis quedas que possam acontecer e até mesmo não usar suas joias compostas por pratas quando for entrar no mar ou na piscina.

Entretanto, caso ocorra o escurecimento dessa prata 925, é possível utilizar uma flanela especial com um produto específico para realizar uma limpeza correta e adequada da sua joia, seja ela um anel ou pulseira.

Existem algumas dicas caseiras que também podem ser dadas, como por exemplo, o uso de pasta de dente que contenha uma alta quantidade de flúor, que costuma ser recomendada para o processo de clareamento.

De modo geral, o ideal é sempre consultar uma fonte especializada para descobrir a melhor maneira de limpar e conservar sua joia de prata 925 e assim, deixar ela sempre em perfeito estado.